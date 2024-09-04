ВС Венгрии получили новую партию ОБТ "Леопард-2A7HU"

ЦАМТО, 3 сентября. Минобороны Венгрии со ссылкой на министра обороны Криштофа Салай-Бобровницкого сообщило о доставке 28 августа в Венгрию трех новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU".

После поставки новой партии техники в составе 1-й бронетанковой бригады (Тата) им. Дьердя Клапки ВС Венгрии теперь состоит 21 танк "Леопард-2A7HU". Новые танки заменили ОБТ Т-72 в составе 11-го танкового батальона.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Germany) объявила о заключении с правительством Венгрии контракта на поставку 44 новых основных боевых танков "Леопард-2A7HU" (адаптированная версия "Леопард-2A7+") и 24 новых самоходных гаубиц PzH-2000.

Закупка осуществляется в рамках программы модернизации ВС Венгрии Zrinyi 2026 и позволит заменить 30 танков T-72, поставленных в советский период, и нескольких десятков 152-мм буксируемых гаубиц Д-20. Точная стоимость продажи не раскрывалась. Сообщалось, что она составляет 160 млрд. форинтов (565 млн. долл.), однако, по оценке, бюджет закупки может превышать 1,5 млрд. евро.

В комплект поставки также входят одна учебная машина для обучения вождению, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Визент-2HU" (WiSENT 2HU) и три бронированных танковых мостоукладчика "Легуан 2HU".

Помимо новой техники, грузовых автомашин обеспечения семейств HX и TGS, контракт предусматривает поставку 12 восстановленных танков "Леопард-2A4HU" из числа находившихся на хранении KMW для реализации задач обучения. Эти танки были переданы Венгрии в течение 2020 года.

В августе 2023 года в Венгрию временно был ввезен эталонный образец танка "Леопард-2A7HU". Первый серийный ОБТ был доставлен 5 декабря 2023 года. Как предполагается, полностью поставка будет завершена до 2028 года.