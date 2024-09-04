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В НАСА назвали причину странных звуков на Boeing Starliner

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

НАСА странные звуки на Boeing Starliner объяснило аудиосистемой МКС

Странный звук, который услышал астронавт Барри Уилмор на космическом корабле Boeing Starliner, был связан со спецификой аудиосистемы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила руководитель отдела новостей НАСА Шерил Уорнер в беседе с Newsweek.

Как рассказала Уорнер, аудиосистема на космической станции может соединять «несколько аппаратов и модулей», поэтому часто там можно услышать шумы.

2 сентября стало известно, что пристыкованный к МКС корабль Starliner начал издавать странные звуки.

В августе НАСА заявило, что корабль Starliner без экипажа отстыкуется от МКС 6 сентября и вернется на Землю на следующие сутки. Астронавты НАСА отправятся на Землю в феврале 2025-го на корабле Crew Dragon.

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