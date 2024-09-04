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Военное обозрение

Посол РФ в США: американской стороне так и не удалось толком подготовить украинских лётчиков к пилотированию F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал потерю ВС ВСУ истребителя F-16, поставленного в рамках одного из пакетов военной помощи киевскому режиму. Напомним, что самолёт украинские воздушные силы потеряли 26 августа во время российской комбинированной атаки. По официальной версии, самолёт осуществлял перехват ракет, и при заходе на «очередную цель» связь с лётчиком оборвалась. Потом выяснилось, что произошла авиакатастрофа, в которой погиб опытный украинский пилот по фамилии Месь с позывным «Рыба-луна». Нардеп Безуглая заявила, что самолёт упал в результате удара из ЗРК Patriot. После этого с должности был снят командующий ВС ВСУ Олещук, который процитировал Залужного, дав понять, что с решением Зеленского не согласен.

Анатолий Антонов:

Выглядит довольно смешно, когда (американский) F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из США.

По словам главы российской дипломатической миссии в США, американской стороне так толком и не удалось подготовить украинских лётчиков к пилотированию истребителей F-16.

Комментируя украинский конфликт, Антонов высказался о том, что современная Украина, как своеобразный инструмент противостояния с Россией, является американским проектом. Антонов добавил, что такой подход повлёк огромные жертвы славянского народа. По словам Анатолия Антонова, в США игнорируют сообщения по поводу того, что ВСУ используют поставленное им американское оружие против русских на территории Курской и Белгородской областей.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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