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ТАСС

Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования земли

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Запуск ракеты с космодрома Сичан
Запуск ракеты с космодрома Сичан.
Источник изображения: © AP Photo/Xinhua, Yan Yan

"Яогань-43" запустили с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя Long March-4B

ШАНХАЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Китай осуществил во вторник запуск очередной группы спутников дистанционного зондирования земли "Яогань-43". Об этом сообщает агентство Xinhua.

Пуск состоялся в 09:22 (04:22 мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Аппараты были выведен в космос при помощи ракеты-носителя Long March-4B ("Чанчжэн-4-би").

Спутники этой серии предназначены для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий. Выведенные на орбиту в ходе этого запуска аппараты в основном предназначены для испытаний новых технологий при создании низкоорбитальных группировок спутников.

Нынешний запуск стал 533-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн". 

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Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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