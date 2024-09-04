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ИноСМИ

Роль Китая в украинском мирном урегулировании не так проста, как кажется на первый взгляд

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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова со Спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова со Спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

SCMP: мирные инициативы Китая способствуют усилению его экономики

Китай хочет предстать в роли посредника в урегулировании украинского конфликта, но при этом преследует свои цели, пишет SCMP. Таким образом Пекин укрепляет свое положение на мировой арене и создает условия для продвижения своих экономических и геополитических интересов.

Хао Нань (Hao Nan)

Вместо того чтобы урегулировать конфликт напрямую, Пекин как мировая держава стремится обеспечить баланс своих дипломатических и стратегических интересов.

Военные действия на Украине приняли новый оборот, когда украинские войска 6 августа начали внезапное наступление в российской Курской области. Этот дерзкий шаг, имеющий целью создать буферную зону, был предназначен для того, чтобы на будущих мирных переговорах принудить Россию отказаться от своих территориальных притязаний.

Однако прямым и непосредственным следствием стал отказ России от любых мирных переговоров, и это привело к дальнейшей эскалации конфликта. В такой сложной и все более неустойчивой обстановке роль Китая оказалась в центре внимания, особенно усилия его специального представителя Ли Хуэя (Li Hui).

27 августа Ли провел пресс-конференцию по завершении четвертого раунда челночной дипломатии. В ходе этой дипломатической миссии он в период с 28 июля по 7 августа посетил Бразилию, Южную Африку и Индонезию. Завершение поездки совпало с украинским вторжением на территорию России.

Пресс-конференция Ли состоялась в момент, когда американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан находился в Пекине, где принимал участие в пятом стратегическом диалоге США и Китая. Она стала отражением меняющейся динамики на поле боя. Совпадение этих мероприятий весьма показательно. Оно демонстрирует, насколько тонко балансирует Китай, стараясь соблюдать равновесие между своими дипломатическими усилиями и стратегическими интересами.

Проводя пресс-конференцию, Ли подверг завуалированной, но весьма острой критике Запад за его поддержку Украины. Он выразил озабоченность в связи с тем, что Запад постоянно смягчает для Украины условия для нанесения ударов по российской территории западным оружием, что усугубляет конфликт, а также подчеркнул, что последние события на полях сражений подтверждают данные опасения.

Комментарии Ли стали четким указанием на то, какова позиция Китая в этом конфликте. Пекин незаметно и весьма искусно возлагает вину на западные державы, а Китай представляет в качестве ответственного государства, которое стремится не допустить дальнейшей эскалации.

В центре дипломатических усилий Пекина находится бразильско-китайская договоренность из шести пунктов, которая была согласована в мае. Ли дал ей высокую оценку, подчеркнув, что данная инициатива пользуется широкой поддержкой более чем у 110 стран. Договоренность включает три ключевых принципа: недопущение распространения боевых действий, предотвращение эскалации и гарантии того, чтобы ни одна из сторон не раздувала пламя конфликта.

Эти принципы сопровождаются рекомендациями о мирных переговорах, гуманитарными требованиями, предостережениями о недопустимости применения оружия массового уничтожения и ударов по ядерным объектам. Кроме того, там есть пункты об обеспечении международной безопасности и сохранении цепочек поставок. Китай не принимал участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии, показав свою приверженность этим принципам. Вместо этого Пекин переключил свое внимание на формирование обширного консенсуса среди стран Глобального Юга.

Дипломатическая стратегия Китая явно претерпевает изменения в ответ на вызовы, с которым он столкнулся на прежних этапах своих посреднических усилий. Два предыдущих раунда челночной дипломатии с Украиной, Россией и прочими заинтересованными сторонами в Европе не принесли успеха, и поэтому Китай перенастроил свой подход.

В мае он стал инициатором третьего раунда дипломатических усилий с периферийными заинтересованными сторонами, такими как Турция, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Такая перемена свидетельствует об отказе от прямого взаимодействия с воюющими сторонами и европейскими державами и о переходе к стратегии по мобилизации усилий Глобального Юга.

Этот разворот не остался незамеченным в Организации Североатлантического договора. Проводя в США свой юбилейный саммит, НАТО обвинила Китай в активном пособничестве военным усилиям России. Между тем, Китай все чаще согласует свои действия с Бразилией, которая сегодня активно занимается посреднической деятельностью по разблокированию крупных геополитических конфликтов, особенно на Глобальном Юге.

Кульминацией таких согласованных действий могут стать скоординированные усилия, нацеленные на узаконивание бразильско-китайских предложений на международных саммитах, которые пройдут до конца года. Это саммит БРИКС, который состоится в октябре, и саммит "Группы двадцати", который пройдет в ноябре в Рио-де-Жанейро.

Добиваясь поддержки со стороны Глобального Юга, Китай стремится создать противовес западной критике и давлению со стороны Америки, что особенно важно в условиях приближения президентских выборов в США. Китаю будет сложно в любом случае: если в Белый дом вернется Дональд Трамп или если внешняя политика Джо Байдена будет продолжена администрацией Камалы Харрис.

Мотивы дипломатических маневров Китая весьма разнообразны. Если вспомнить его роль в содействии примирению на Ближнем Востоке, когда он в качестве посредника добился заключения сделки о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, или его Пекинскую декларацию, объединившую 14 палестинских фракций, то станет ясно, что участие Китая в переговорах по Украине не обязательно направлено на прямое урегулирование этого конфликта.

На самом деле, китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что условия для прямого мирного урегулирования пока не созрели и время переговоров не пришло. Эту мысль он высказал в июле на встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Китай стремится утвердиться в роли ключевого миротворца или по крайней мере в качестве посредника в деле примирения сторон. Тем самым он расширяет свою сферу влияния в международных делах и обеспечивает поддержку своим крупным инициативам.

Такая стратегия служит более широким целям Китая, а именно: ослабить американское влияние на крупных геополитических площадках и оказать противодействие международным усилиям под руководством США по экономическому и технологическому сдерживанию Пекина. Китай добивается своих целей за счет использования дипломатической поддержки со стороны Глобального Юга, а также его рынков и ресурсов. Раскрытая недавно КНР торговая статистика показывает, что сотрудничество с Глобальным Югом помогает Пекину компенсировать последствия западных стратегий экономического "разъединения" с Китаем и снижения рисков.

Китай вместе с Бразилией хочет предстать в роли сторонника мира в украинском конфликте. Но его действия говорят о том, что у него более глубокие стратегические расчеты. Позиционируя себя в качестве посредника, Пекин не только укрепляет свое положение на мировой арене, но и создает благоприятные условия для продвижения собственных экономических и геополитических интересов. Мир наблюдает за развитием ситуации, и пока неясно, приведет ли китайская дипломатия к реальному урегулированию или просто усилит власть и влияние Пекина в меняющемся мироустройстве.

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