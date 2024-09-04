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ТАСС

В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ

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Гендиректор предприятия-разработчика FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин
Гендиректор предприятия-разработчика FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что не нужно бояться ошибаться, добавив, что сейчас сложно рассчитывать на "любое работающее решение хоть сколько-нибудь в долгой перспективе"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Средство для борьбы с украинскими FPV-дронами со 100%-ной эффективностью до сих пор не найдено, для успешного противодействия им необходимо постоянно экспериментировать и не бояться ошибаться. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"На сегодняшний день уже было перепробовано огромное количество средств противодействия FPV-дронам. Напомню, что война с FPV-дронами серьезно началась еще в 2018 году после инцидента в лондонском аэропорту Гатвик. Но до сих пор 100%-ное средство защиты так и не появилось. ЦКБР уже рассказывал о перспективных средствах поиска FPV-расчетов и их уничтожения. Это тема, которая, к сожалению, пока не нашла отклика в сердцах наших военных и специализированных фондов. Для эффективной борьбы с украинскими FPV-дронами надо экспериментировать, надо исследовать, надо не бояться ошибаться", - сказал Кузякин.

Глава ЦКБР подчеркнул, что дроны-камикадзе изменили ход ведения боевых действий с начала спецоперации. "Они оказывают влияние на логистику, ротацию личного состава, подвоз. На то, как мы атакуем и как обороняемся. Невозможно теперь не брать в расчет эту новую напасть. Вопросы защиты от вездесущих дронов стали настолько важными, что энтузиасты готовы предложить сколь угодно безумные решения, лишь бы снизить влияние FPV и дать возможность "спокойно повоевать", - добавил Кузякин.

Он отметил, что за более чем 10 лет существования FPV-технологий человечество перепробовало множество способов борьбы с ними. "Мало кто вопросом противодействия глубоко интересуется, и поэтому мы часто заново "открываем" уже давно закрытые темы. Это и сетки, и дрессированные птицы, и противодроновые ружья. Отдельно стоит отметить дробовики и прочее стрелковое оружие со шрапнельным боеприпасом. В качестве оружия оно рассматривалось еще восемь лет назад и показало относительно высокую эффективность", - сказал глава ЦКБР.

По словам Кузякина, одни из основных недостатков дробовиков - весьма ограниченная дальность "работы" дроби, необходимость долго тренироваться, а также постоянно носить с собой тяжелый дробовик. "ЦКБР продолжит искать инструменты противодействия FPV-дронам. За три года, что центр занимается тематикой дронов в тесном контакте с нашими военными, было разработано несколько таких инструментов. Они показали свою эффективность, а некоторые работали какое-то время, пока противник не нашел ответных средств. Сейчас так быстро меняется наполнение фронта новыми технологиями, что сложно рассчитывать на любое работающее решение хоть сколько-нибудь в долгой перспективе", - добавил специалист. 

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