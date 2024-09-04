Войти
bmpd.livejournal.com

Хорватия приобретёт ракетные комплексы HIMARS

229
0
0

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 30 августа 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Хорватии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу хорватского правительства наземных ракетных комплексов М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 390 млн долл, включая ракеты, средства обеспечения и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевые машины ракетного комплекса М142 HIMARS и машина управления и связи на базе автомобиля M1152 HMMWV из состава 75-й бригады полевой артиллерии армии США в ходе учений AMDEX 21-1 в зоне Центрального командования США, октябрь 2020 года (с) Центральное командование США

Согласно уведомлению, в поставку Хорватии должны войти восемь боевых машин М142 HIMARS, 24 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с шестью корректируемыми высокоточными ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью и усовершенствованными двигателями IMPS (Insensitive Munitions Propulsion System) в каждом (суммарно 144 ракеты), и 24 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом (суммарно 144 ракеты). Также в поставку войдут практические ракеты М28А2 LCRRPRP, два автомобиля M1152 HMMWV с комплексом связи NG SECM, восемь автомобилей M1152 HMMWV с оборудованием управления и связи, системы управления огнем Common Fire Control Systems (CFCS), системы автоматизированной передачи данных и управления огнем артиллерии International Field Artillery Tactical Data Systems (IFATDS), системы радиосвязи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хорватия
Продукция
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 09:17
  • 4308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО
  • 04.09 08:14
  • 1
"Большая часть РФ в зоне досягаемости". США намерены передать Киеву ракеты JASSM
  • 04.09 04:35
  • 11
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 04.09 03:21
  • 1
Путин замыслил возрождение ВКС России (The National Interest, США)
  • 03.09 22:06
  • 2
Введена в строй вторая атомная подводная лодка индийской постройки Arighaat
  • 03.09 21:32
  • 2
В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты
  • 03.09 21:01
  • 33
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 03.09 20:24
  • 1
Патрушев заявил, что РФ оснащает ракетные войска современным оружием
  • 03.09 18:44
  • 477
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.09 11:30
  • 3
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 08:41
  • 1
Государство решило закрутить гайки для предприятий ОПК – они не смогут уклониться от участия в тендерах
  • 03.09 08:09
  • 1
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
  • 03.09 06:39
  • 3
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 03.09 04:43
  • 0
О современной ситуации.