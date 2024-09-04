Хорватия приобретёт ракетные комплексы HIMARS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 30 августа 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Хорватии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу хорватского правительства наземных ракетных комплексов М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 390 млн долл, включая ракеты, средства обеспечения и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевые машины ракетного комплекса М142 HIMARS и машина управления и связи на базе автомобиля M1152 HMMWV из состава 75-й бригады полевой артиллерии армии США в ходе учений AMDEX 21-1 в зоне Центрального командования США, октябрь 2020 года (с) Центральное командование США

Согласно уведомлению, в поставку Хорватии должны войти восемь боевых машин М142 HIMARS, 24 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с шестью корректируемыми высокоточными ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью и усовершенствованными двигателями IMPS (Insensitive Munitions Propulsion System) в каждом (суммарно 144 ракеты), и 24 шестизарядных транспортно-пусковых модуля с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом (суммарно 144 ракеты). Также в поставку войдут практические ракеты М28А2 LCRRPRP, два автомобиля M1152 HMMWV с комплексом связи NG SECM, восемь автомобилей M1152 HMMWV с оборудованием управления и связи, системы управления огнем Common Fire Control Systems (CFCS), системы автоматизированной передачи данных и управления огнем артиллерии International Field Artillery Tactical Data Systems (IFATDS), системы радиосвязи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование.