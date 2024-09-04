Посол России в Вашингтоне отметил, что США игнорируют "очевидные факты зверств ннеонацистов"

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Украина будет пытаться расширить масштабы действий на территории России, США игнорируют рост числа потерь среди российских граждан и зверства украинских неонацистов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сейчас речь идет о расширении масштабов украинских действий на территории Российской Федерации. В местной [американской] прессе муссируется идея Киева о подготовке некоего списка объектов в нашей стране, по которым предлагается наносить удары дальнобойными ракетами из США", - говорится в его комментарии, размещенном в Telegram-канале российской дипмиссии. "При этом никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой - в том числе при помощи американского оружия - домах, больницах, мостах. Чиновники игнорируют очевидные факты зверств неонацистов - убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями", - отметил Антонов.

Посол отметил цинизм и двойные стандарты в американской пропаганде демократических ценностей. "В чем провинились дети и воспитатели детского садика в Белгороде, который 1 сентября разбомбили украинцы?! Ребятам отказали в праве отпраздновать начало учебного года. Почему здесь молчат о разрушении церквей?! Никакой реакции на уничтожение храмов Свято-Николаевского монастыря", - подчеркнул дипломат.