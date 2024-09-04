Войти
ТАСС

Антонов: Украина будет пытаться расширить масштабы действий на территории РФ

237
0
0
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Посол России в Вашингтоне отметил, что США игнорируют "очевидные факты зверств ннеонацистов"

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Украина будет пытаться расширить масштабы действий на территории России, США игнорируют рост числа потерь среди российских граждан и зверства украинских неонацистов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сейчас речь идет о расширении масштабов украинских действий на территории Российской Федерации. В местной [американской] прессе муссируется идея Киева о подготовке некоего списка объектов в нашей стране, по которым предлагается наносить удары дальнобойными ракетами из США", - говорится в его комментарии, размещенном в Telegram-канале российской дипмиссии. "При этом никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой - в том числе при помощи американского оружия - домах, больницах, мостах. Чиновники игнорируют очевидные факты зверств неонацистов - убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями", - отметил Антонов.

Посол отметил цинизм и двойные стандарты в американской пропаганде демократических ценностей. "В чем провинились дети и воспитатели детского садика в Белгороде, который 1 сентября разбомбили украинцы?! Ребятам отказали в праве отпраздновать начало учебного года. Почему здесь молчат о разрушении церквей?! Никакой реакции на уничтожение храмов Свято-Николаевского монастыря", - подчеркнул дипломат. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 09:17
  • 4308
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО
  • 04.09 08:14
  • 1
"Большая часть РФ в зоне досягаемости". США намерены передать Киеву ракеты JASSM
  • 04.09 04:35
  • 11
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 04.09 03:21
  • 1
Путин замыслил возрождение ВКС России (The National Interest, США)
  • 03.09 22:06
  • 2
Введена в строй вторая атомная подводная лодка индийской постройки Arighaat
  • 03.09 21:32
  • 2
В Академии Генштаба отметили, что в военном образовании учитываются современные конфликты
  • 03.09 21:01
  • 33
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 03.09 20:24
  • 1
Патрушев заявил, что РФ оснащает ракетные войска современным оружием
  • 03.09 18:44
  • 477
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.09 11:30
  • 3
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 08:41
  • 1
Государство решило закрутить гайки для предприятий ОПК – они не смогут уклониться от участия в тендерах
  • 03.09 08:09
  • 1
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
  • 03.09 06:39
  • 3
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 03.09 04:43
  • 0
О современной ситуации.