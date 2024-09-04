Морской характер: каким получилось Нахимовское училище в Мариуполе

2 сентября в Мариуполе впервые за парты филиала Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища сели 240 его новоиспеченных воспитанников. Учебное заведение на 560 мест открыто в ДНР по решению президента России Владимира Путина. Военные строители возвели объект меньше чем за год. Как прошло открытие и в каких условиях будут учиться воспитанники — в материале «Известий».

2 сентября в Мариуполе впервые за парты филиала Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища сели 240 его новоиспеченных воспитанников. Учебное заведение на 560 мест открыто в ДНР по решению президента России Владимира Путина. Военные строители возвели объект меньше чем за год. Как прошло открытие и в каких условиях будут учиться воспитанники — в материале «Известий».

Хай-тек на берегу Азовского моря

Когда проходишь через КПП на территорию училища, сразу видно, насколько масштабный это проект. Несколько сияющих, современных, отражающих в себе Азовское море и мариупольское небо корпусов создают образ монументальности и архитектурной мощи. Очевидно, что это всерьез и надолго. Как выяснилось, объект не типовой: необычный архитектурный облик НВМУ создан архитекторами 53-го Центрального проектного института военно-строительного комплекса Минобороны России специально для Мариуполя. Специалисты подчеркивают: второго такого или похожего на него училища сейчас в нашей стране нет. Семь зданий его насквозь пропитаны морской тематикой. Символики много как на фасадах зданий, их формах, так и внутри помещений. Из окон и уютных дворов учебного заведения открываются невероятные пейзажи Таганрогского залива.

Торжественную церемонию открытия филиала училища посетил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

«Для нас сегодня важно отметить событие, которое происходит здесь и сейчас, в стенах филиала Мариупольского нахимовского училища. Конечно, это уже история для всех нас. В системе образования Министерства обороны РФ, в системе подготовки кадров у нас сложилась многоуровневая система довузовских образовательных учреждений. Мы исходим из того, что именно в этих учебных заведениях молодой человек получает необходимые знания школьной программы, у него появляется возможность определиться со своим будущим. Для нас, моряков, здесь важны профориентация и привитие в таких учреждениях любви к Военно-морскому флоту. Мы растим здесь патриотов нашей страны. Всех искренне поздравляю с сегодняшним событием — открытием училища, вручением его руководству знамени, с началом учебного процесса», — заявил главком ВМФ.

Как рассказал начальник филиала контр-адмирал Сергей Екимов, в мае 2023 года глава государства Владимир Путин дал поручение о строительстве в Мариуполе военно-морского училища.

«Менее чем через год президенту было доложено об окончании работ, и объект был принят. В течение этого лета проходила приемка оборудования и всей технической комплектации, которая тут предусмотрена. Остались некоторые небольшие вопросы, которые надо еще закрыть. Но на начало и проведение учебного процесса они не влияют. Мы готовы к началу обучения воспитанников на 100%», — подчеркнул Екимов.

По его словам, в училище набрано и уже приступили к своим обязанностям порядка 200 человек учительско-преподавательского, воспитательского и обслуживающего персонала.

Начальник филиала заметил, что с учетом продолжающейся спецоперации под учебно-административным корпусом оборудовано надежное укрытие на 1000 человек.

«Люди смогут находиться в нем 12 часов. Толщина стен 800 мм, перекрытий — 750 мм. Предусмотрено ручное управление вентиляцией при отключении подачи электричества. Люди будут обеспечены водой, питанием и медикаментами — всё это имеется в убежище», — отметил руководитель.

Как организован учебный процесс

Замначальника филиала по учебной работе капитан 1 ранга Федор Еленин рассказал, что в училище два спальных корпуса, спортивный комплекс, административно-учебный корпус и столовая. Кроме того, отдельное здание — это ледовый дворец. Несколько открытых площадок для занятий спортом. Спальные корпуса рассчитаны на размещение 560 человек.

— В этом году документы, которые подавали родители на поступление к нам, рассматривали в Санкт-Петербургском нахимовском училище. В дальнейшем тех, чьи кандидатуры были одобрены, вызывали в Мариуполь на прохождение вступительных испытаний и медицинской комиссии. Экзамены дети сдавали по основным предметам: русский язык, математика, иностранный язык и физкультура, — разъяснил Еленин.

Он обратил внимание на то, что в первый раз вступительный конкурс был не очень большой — примерно два человека на место.

— Связываем это с тем, что далеко не многие знали о том, что есть такая возможность. Примерно 50% поступивших детей представляют новые регионы России, другая половина из других регионов страны. Образовательная программа с физико-математическим упором. С 5-го класса введен предмет «Основы военно-морской подготовки». Для него был разработан специальный учебник, — отметил офицер.

По его словам, у ребят помимо изучения основных предметов общеобразовательной программы будет возможность посещать дополнительные кружки и образовательные курсы. Например, помимо предмета «Робототехника» можно будет осваивать курс БПЛА, много спортивных секций, музыкальных кружков, есть хореографическая студия, фотостудия.

— Постараемся сделать так, чтобы в училище появились своя газета и журнал. Будем делать так, чтобы ребенок развивался всесторонне. Для этого здесь созданы все условия. У нас очень хорошее медицинское обеспечение. Построен большой двухэтажный медицинский корпус, в который набран и будет трудиться широкий штат квалифицированных специалистов. Кроме того, в наличии современное медоборудование, — уточнил Еленин.

Отдельное внимание он уделил классу «Многофункциональный интерактивный комплекс основ военно-морского дела».

— Это почти настоящий боевой корабль. По-настоящему почувствовать себя на борту позволяют визуальная интерактивная среда и высокотехнологичные тренажерные комплексы с виртуальной и дополненной реальностью, множество тематических элементов и различных гаджетов с уникальными учебными программами. Класс разбит на функциональные зоны. Первая — капитанская рубка с мостиком на динамической платформе, которая способна создавать реальные ощущения морской качки, — разъяснил специалист.

Он отметил, что здесь ребята смогут учиться ходить на корабле, поддерживать связь со всеми службами и отдавать им команды, обнаруживать и уничтожать гипотетического противника, отрабатывать заход в порт и швартовку к причалу. В это время остальная команда (до 20 человек) будет трудиться в других зонах класса в тесной связи с капитанской рубкой.

Быт и отдых

Спальных корпусов два — на 240 и 320 мест. Они включают в себя жилые ячейки-кубрики на 10 воспитанников, спортивные уголки и зоны досуга, воспитательские, гладильные, сушильные, постирочные и прочие бытовые и административные помещения.

Каждый кубрик состоит из кают-компании с диваном, телевизором, пурифайером, столом и стульями, спальных комнат с кроватями, тумбочками, ученическими столами и стульями, зеркалами, санузлами, умывальными, душевыми и гардеробными. В спальном корпусе на 240 нахимовцев размещаются парикмахерская и кабинеты дополнительного образования: оркестровая, актерская, фото- и телестудии, шахматный клуб.

Занятия спортом для будущих морских офицеров — это то, что ставится в приоритет. В универсальном спортивном комплексе расположены спортивные залы: тренажерный, гимнастический, для игровых видов спорта.

— Пропускная способность — до 50 человек в смену. Есть зрительские трибуны, зал общефизической подготовки и единоборств, гребли (с гребными тренажерами и телевизором). Плавательный бассейн (25х8,5 м) с пропускной способностью 24 человека в смену при спортивном плавании и 40 человек в смену — при оздоровительном, — рассказал один из преподавателей.

На сегодняшний день в филиале училища полностью укомплектованы пятый, шестой и седьмой классы, по 80 учащихся в каждом потоке. Всего за парты сели 240 нахимовцев. После набора курсантов в следующем году училище выйдет на полную загрузку в 560 человек.