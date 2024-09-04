В Туле открыли передовую инженерную школу

Там будут обучать специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса

ТУЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Передовую инженерную школу "Интеллектуальные оборонные системы" им. академика А. Г. Шипунова открыли на базе Тульского государственного университета (ТулГУ). В ней будут обучать специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Планируется, что к 2030 году школа выпустит 50 системных инженеров и 500 специалистов инженерного профиля, 360 инженеров пройдут обучение по программам дополнительного профессионального образования, 5,7 тыс. школьников - раннюю профессиональную ориентацию", - говорится в сообщении.

Отмечено, что основная цель создания инженерной школы заключается в обеспечении потребности предприятий ОПК высококвалифицированными специалистами. Первый набор инженерной школы составил 30 бакалавров и 63 магистра. "Тульская область - один из ключевых индустриальных регионов страны. И нашим предприятиям нужны молодые кадры с управленческими, проектными, конструкторскими компетенциями", - сказал посетивший вуз врио губернатора региона Дмитрий Миляев.

В состав инженерной школы вошли четыре образовательных блока, в частности, это центр "Интеллект" с научными лабораториями, пространствами для проектной работы и для занятий со школьниками. В лабораторном модуле "Эксперимент" будут проводить моделирование и исследования, в производственно-технологическом кластере "Мастерская" - отрабатывать технологии получения изделий из новых композитных материалов. Испытательная лаборатория "Полигон" предназначена для экспериментальной отработки систем управления, добавили в пресс-службе.

Инженеры для ОПК

Ростех уточнил, что первых инженеров специально для ОПК ТулГУ начал готовить вместе со входящим в госкорпорацию холдингом "Высокоточные комплексы". Проект реализуется тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук и правительства Тульской области.

В госкорпорации отмечают, что четыре образовательных пространства с современными учебными классами и лабораториями будут занимать около 3 000 кв. м. Бакалавры и магистры пройдут специальный отбор в школу. Уже во время учебы они смогут участвовать в проектах тульских оружейников.

"Преподаватели университета и специалисты оборонных предприятий Ростеха будут готовить студентов по специальным учебным программам, созданным университетом и Российской академией наук. Обучение включает занятия по робототехнике, искусственному интеллекту, системам технического зрения и другим дисциплинам", - уточнили в Ростехе.

По словам заместителя гендиректора Ростеха Николая Волобуева, ежегодно учебное заведение будет выпускать порядка 100 высококлассных специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Для решения масштабных задач требуются высококвалифицированные специалисты, а также консолидация сил с ведущими научными и образовательными учреждениями страны. На базе новой передовой инженерной школы в Туле будут идти совместные разработки и исследования, актуальные для государства", - привели его слова в пресс-службе.