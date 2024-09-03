Эксперт сообщил, что ВСУ столкнулись с риском обрушения фронта в Донбассе

Полковник австрийской армии Маркус Райснер отметил, что возможен глубокий прорыв в западном направлении

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут стабилизировать линию обороны в районе Красноармейска (украинское название - Покровск), то их фронт в Донбассе рухнет. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу NTV.

"Возможно, Украина своевременно стабилизирует третью линию обороны <...> за счет новых резервов. Если же это не удастся, то, помимо взятия города россиянами, возможен глубокий прорыв в западном направлении. Это может привести к разрушению украинского фронта в Донбассе", - считает Райснер. Он указал на то, что российские силы по-прежнему продвигаются вперед и оказывают давление на оборону в районе Красноармейска.

"Атакой в Курской области Украина хотела предупредить кульминацию российского летнего наступления, было стремление лишить россиян возможности действовать. Это, однако, не удалось", - констатировал Райснер.

Специалист указал на то, что российские войска к востоку от Красноармейска "день ото дня берут новые населенные пункты" - "многие так быстро, что они отчасти остаются нетронутыми". "Российским войскам удалось прорвать вторую линию обороны. В настоящий момент мы видим эффект домино, даже если ограниченного характера: из-за падения одного населенного пункта возникает угроза с фланга обороняющимся рядом украинцам, они вынуждены отступать, и следующий населенный пункт оказывается в руках россиян", - заявил Райснер.

Коснувшись развития ситуации в Курской области, он отметил, что продвижение ВСУ там застопорилось. "Мы видим все больше российских контрударов", - отметил эксперт. Райснер указал на превосходство РФ в воздухе и принимаемые российскими войсками меры радиоэлектронной борьбы.