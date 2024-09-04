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Экспертами обсуждаются сообщения о том, что у российской бомбардировочной авиации в ближайшее время появятся (а по другим данным – уже появились) авиабомбы с новейшими модулями планирования и коррекции. Утверждается, что новые УМПК за счёт конфигурации и площади крыльев позволяют значительно повысить дальность применения таких боеприпасов.

Как уже сообщалось, одним из первых тревогу забил киевский ставленник в Харькове Игорь Терехов, заявив о том, что «русские впервые применили бомборакету (или ракетобомбу)», позволяющую поражать цели на расстоянии, которое минимум на 15% превышает дальность прежних модификаций ФАБ с УМПК.

«Тревога» со стороны чиновников киевского режима связана с тем, что у ВСУ в таком случае будет снижаться потенциал по перехвату российских самолётов. На все самолётовылеты американских «Пэтриотов» не напасёшься, а потому придётся другие комплексы ПВО двигать ближе к российской границе. Соответственно, это автоматически увеличивает риски для ЗРК ВСУ, ведь до них можно будет «доставать» и обычным вооружением, включая артиллерию – и реактивную тоже.

Русский «чугуний» увеличенной дальности - это уже прилёты не только по фронтовым позициям противника, но и по объектам, оттянутым на десятки километров от линии фронта. Сегодня такие «подарки» могли бы оказаться очень кстати, например, для отсечения резервов ВСУ в глубине Сумской области, откуда те пытаются пробиться в Курскую область. Отсечения - без необходимости тратить баллистические ракеты.

Напомним, что глава киевского режима теперь чуть ли не ежедневно заявляет о том, что пока ВСУ нечего противопоставить российским авиабомбам. Свои доводы он пытается использовать для того, чтобы США дали разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России – в первую очередь по аэродромам. То есть, киевский режим хочет уничтожать наши самолёты в местах базирования. На данный момент Вашингтон одобрения на применением дальнобойных ATACMS на дистанцию до 300 км не дал, однако, учитывая практику военной помощи со стороны США Киеву, не нужно строить иллюзий – американская администрация (кто бы в ней формально ни главенствовал) рано или поздно такое одобрение может дать. А потому нужно быть готовыми и к такому развитию событий, чтобы потом вновь не искать «стрелочников».