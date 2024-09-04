Утверждается, что Турция подала заявку на членство в БРИКС (Investing.com, США)

Анкара подала заявку на присоединение к БРИКС, пишет Investing. Для ЕС это "огромная потеря". Читатели издания считают, что Турции следует избавиться от НАТО, поскольку членство в БРИКС будет выгоднее.

Как сообщает Bloomberg News, Турция подала заявку на присоединение к БРИКС для развития новых союзнических связей.

Тема расширения БРИКС будет обсуждаться на саммите стран блока в России в октябре текущего года, при этом также ожидается рассмотрение заявки Турции. Источники, информировавшие Bloomberg News, сообщили, что Анкара официально подала заявку на присоединение к БРИКС для усиления глобального влияния и налаживания новых связей вне своих традиционных западных союзников.

По словам источников, которые побеседовали на условиях анонимности, поскольку не уполномочены давать комментарии, администрация президента Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик.

Из каких стран состоит БРИКС?

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Группа, изначально сформированная для оценки инвестиционных возможностей, особенно с 2009 года превратилась в геополитически мощный блок, играющий роль в глобальной политике.

БРИКС проводит встречи каждый год. В нынешнем она пройдет 22-24 октября в российской Казани. Особенность данной встречи заключается в том, что это первый саммит стран БРИКС после расширения, который состоится в период председательства России в объединении.

Первоначально БРИКС создавался как межправительственная организация, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, однако недавно в состав блока были приняты еще четыре страны — Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Комментарии читателей:

Юсуф

Пусть теперь думает ЕС. Для европейцев это огромная потеря.

Ислам Азган

Турции необходимо избавиться от НАТО, членство в БРИКС – это все возможности.

Халиль Кузу

И очень хорошо, Европа нас 70 лет не принимает.

Богатый от рождения

Это прекрасная новость.

Trend Finder

Нас не примут в БРИКС. С Индией у нас не самые лучшие отношения. Нам нужно продолжать идти по пути с Евросоюзом.

Тунай Ундар

Trend Finder, наоборот, мы должны держаться подальше от Евросоюза и вступить в это объединение.

Аныл Озсарач

Trend Finder, Европа больше не сулит светлого будущего, будущее – за этими странами. И чтобы завтра не сожалеть, чтобы к нам не относились как к собачонке у дверей, нужно войти в БРИКС.

Тургут Гюльбахар

Мы не должны ни от кого зависеть. Подобно тому как Европа думает о своих интересах, нам тоже нужно делать то, что в наших интересах. Китайская экономика продолжает развиваться, несмотря на все санкции. Доллар теряет свое могущество в качестве резервной валюты в мировых банках. Если в ближайшие десять лет не разразится мировая война, то новой резервной валютой, скорее всего, станет юань.

Ихсан Джушкун

Тургут Гюльбахар, вы говорите, что мы не должны ни от кого зависеть, а сами хвалите китайский юань.

Нихат Зюльфюкар

Это фейк, вброшенный для того, чтобы испортить настроение рынкам.

Автор: Гюнай Джаймаз (Günay Caymaz)