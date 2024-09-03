В Турции озаботились возможным втягиванием Беларуси в российско-украинский конфликт.

В турецкой прессе вышел материал, в котором указывается, что Киев готов пойти на дальнейшую эскалацию конфликта, вплоть до реализации курского сценария в Гомельской области. Более того, автор статьи не исключает возможные провокации киевского режима на Чернобыльской АЭС, чтобы впоследствии обвинить Россию и Беларусь в ядерном терроризме.

«Хотя сценариев для дальнейшей эскалации достаточно, но не случайно первое, что приходит на ум, – это техногенная катастрофа. Самый простой способ убедить мировое сообщество в необходимости ввода войск НАТО на Украину – это утечка радиации в регионе и представление о том, что Россия и Беларусь «не смогут контролировать обстановку», – считает автор материала.

В турецких СМИ озаботились тем, что Запад и Украина сосредотачивают сегодня основные усилия, направленные на втягивание Беларуси в российско-украинский конфликт.

Например, автор статьи приводит абсолютно недружественные действия соседних с Беларусью государств, в том числе, риторику польских властей и их «рупоров» в лице экс-командующего Сухопутными войсками Войска Польского генерала Скшипчака. В ходе одного из последних своих интервью он обвинил Беларусь в ведении «военной кампании» против Польши и призвал к созданию в своей стране так называемого «Белорусского легиона», который в перспективе должен пойти «освобождать» Беларусь.

Стоит отметить, что в своей риторике и даже действиях не отстает и украинская сторона. Так, на прошлой неделе в ультимативной форме МИД Украины опубликовал письмо, в котором потребовал «во избежание трагических ошибок» отвести белорусские войска от белорусско-украинской границы.

Стоит добавить, что параллельно с публикацией заявления украинского МИД, глава киевского режима В.Зеленский заявил, что Киев не будет останавливать боевые действия по линии фронта и отдавать территории ради окончания конфликта. Еще раз отметим, что возврат к Стамбульским соглашениям ни на Украине, ни на Западе сегодня не рассматривают.

Интересно, что автор материала в сценарии с вторжением в Беларусь предполагает возможность использования белорусских националистов, подготовленных в Польше и Украине. Именно на это готовы пойти как в Варшаве, так и в Киеве. О чем, кстати, и размышлял польский генерал Скшипчак.

«В этих атаках, скорее всего, будут задействованы белорусские националисты, подготовленные Польшей и Украиной. Таким образом, эти страны смогут прикрыться «борьбой» белорусских националистических сил с правительством и легко заявить, что они не имеют никакого отношения к этим событиям», – считает автор.

Примечательно, что периодически в турецких СМИ появляются материалы о намерениях США расширить российско-украинский конфликт и втянуть в него другие страны, включая Польшу и Беларусь.

Между тем, в Турции неоднократно отмечали, что страна, хоть и является членом НАТО, однако не поддерживает воинственные приготовления своих союзников по блоку, понимая всю серьезность происходящего. Подтверждением тому являются и мирные инициативы президента Р.Эрдогана.

Стоит отметить, что после вторжения ВСУ в Курскую область турецкая сторона не отмечалась какими-то громкими заявлениями и заняла выжидательную позицию.

Очевидно, что эскалация конфликта наносит ущерб дипломатическим усилиям Анкары. Видимо, в Турции осознали, что решение Зеленского создать «буферную зону» в российском приграничье затянет боевые действия, а, следовательно, и мирные инициативы Эрдогана. Поэтому в Анкаре и решили назвать прямым текстом имя виновника срыва мирного процесса.

Павел Ковалев