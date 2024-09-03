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Китай лидирует в научных исследованиях

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: D-Russia.ru

Аналитический центр Австралийского института стратегической политики (ASPI) опубликовал обновление своего трекера критических технологий, в котором сообщается, что Китай лидирует по 89 процентам отслеживаемых им технологий

Согласно ASPI, трекер "обеспечивает ведущий индикатор эффективности научных исследований в стране, стратегических намерений и потенциального научно-технического потенциала в будущем".

Он определяет эффективность страны на основе объема проводимых ею высокоэффективных исследований, измеряемых количеством публикаций, подготовленных его учреждениями в десяти процентах цитируемых работ в соответствующих областях.

Запущенный в 2023 году проект отслеживает 64 критически важных технологии в таких областях, как оборона, космос, искусственный интеллект, квантовые технологии, кибербезопасность, передовые материалы и робототехника. Первоначально аналитический центр изучал данные за период с 2018 по 2022 год, но опубликованный в среду релиз расширил сферу их применения и охватил более двух десятилетий.

За счет увеличения продолжительности изучения результатов проект может отражать как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции между странами и их технические компетенции.

В течение первых пяти лет, охватываемых проектом (с 2003 по 2007 год), США занимали первое место в 60 из 64 технологий, а Китай лидировал только в трех (Япония лидировала в области распределенных бухгалтерских книг, которая в то время была развивающейся областью). Сегодня Китай лидирует в 57 из 64 технологий, в то время как Соединенные Штаты занимают оставшиеся семь позиций.

"Как показывают наши данные, Китай добился огромных успехов за последние два десятилетия, и особенно с 2010-х годов", - пишут авторы. Далее они предполагают, что план Пекина "Сделано в Китае до 2025 года", который был объявлен в 2015 году и включал масштабное прямое государственное финансирование исследований и разработок в области ключевых технологий, был фактором, способствующим этому.

Они также предупреждают, что Китай запланировал значительное увеличение своего годового бюджета на науку и технологии – увеличение его до Ұ370,8 млрд (51,5 млрд долларов).

Области, в которых лидируют США, - это квантовые вычисления, вакцины и медицинские контрмеры, ядерная медицина и лучевая терапия, малые спутники, атомные часы, генная инженерия.

Между тем, ASPI сообщает, что самые последние достижения Китая произошли в области квантовых сенсоров, высокопроизводительных вычислений, гравитационных сенсоров, технологий космических запусков и производства полупроводниковых чипов.

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