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Flotprom

В Ярославле заложили еще один морской буксир проекта 23470

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На Ярославском судостроительном заводе (ЯСЗ) заложили морской буксир "Владимир Ковалев" проекта 23470, предназначенный для ВМФ России. Ранее на верфи построили четыре таких судна, два из которых несут службу в составе флота, а еще два официально пока не введены в эксплуатацию.

По данным пресс-службы ЯСЗ, суда проекта 23470 предназначены для выполнения морских буксировок во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.

"Ярославский судостроительный завод"

"Ярнефтехимстрой"


Буксиры проекта 23470 обладают неограниченным районом плавания, способны выполнять задачи в замерзающих морях в соответствии с классом ледовых усилений Arc4. Наибольшая длина судна составляет 69,75 метра, ширина – 15 метров, водоизмещение – 3400 тонн.

Ярославский судостроительный завод основан в 1920 году. Выпускает морские и речные суда, в том числе по заказу Минобороны РФ. Предприятие включено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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