В Ярославле заложили еще один морской буксир проекта 23470

На Ярославском судостроительном заводе (ЯСЗ) заложили морской буксир "Владимир Ковалев" проекта 23470, предназначенный для ВМФ России. Ранее на верфи построили четыре таких судна, два из которых несут службу в составе флота, а еще два официально пока не введены в эксплуатацию.

По данным пресс-службы ЯСЗ, суда проекта 23470 предназначены для выполнения морских буксировок во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.

"Ярославский судостроительный завод" "Ярнефтехимстрой"

Буксиры проекта 23470 обладают неограниченным районом плавания, способны выполнять задачи в замерзающих морях в соответствии с классом ледовых усилений Arc4. Наибольшая длина судна составляет 69,75 метра, ширина – 15 метров, водоизмещение – 3400 тонн.

Ярославский судостроительный завод основан в 1920 году. Выпускает морские и речные суда, в том числе по заказу Минобороны РФ. Предприятие включено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России.