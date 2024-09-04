"Хотим в БРИКС!" Турция ударила Запад ниже пояса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменивается рукопожатием с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как они сфотографируются на саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге, Южная Африка, 27 июля 2018 г. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стоит между Путиным и Эрдоганом.

Впервые за все время существования НАТО и Евросоюз получили тяжелейший политический удар. Член Североатлантического альянса и кандидат на вступление в ЕС, один из важнейших игроков в Центральной Азии — Турция — подала заявку на вступление в БРИКС. Это не просто меняет геополитический расклад в регионе, а демонстрирует колоссальный рост влияния так называемого глобального Юга — и потерю веса коллективного Запада.

"Турция, расположенная между Европой и Азией, подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад на фоне разочарования отсутствием прогресса в ее многолетнем стремлении вступить в Европейский союз, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. — Эта заявка также является следствием разногласий с другими членами НАТО из-за того, что Турция сохранила тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году, добавили они. Министерство иностранных дел и офис президента Турции отказались от комментариев".

О том, что турецкий президент Реджеп Эрдоган всерьез рассматривает возможность присоединиться к главному политическому и экономическому союзу стран глобального Юга, говорилось давно. Но все-таки не настолько долго, как о возможном членстве Турции в Евросоюзе. Статус кандидата Анкаре присвоили… четверть века назад! С 1999 года страна добивается, чтобы ее, члена НАТО и верного союзника США, приняли в ЕС. Но очередь турков все никак не наступает.

При этом Брюссель одобряет заявки на вступление стран, отправивших заявки гораздо позже. И при этом демонстративно игнорирует мнение Анкары. В 2004 году в состав Евросоюза вошли сразу десять новых участников. В основном это были бывшие представители социалистического лагеря и республики СССР: Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. И были два средиземноморских островных государства — Мальта и Кипр. Последний, как известно, является спорной территорией, на которую претендуют Греция и Турция, которая до сих пор не признала вступление острова в ЕС.

При таком откровенном игнорировании интересов и позиции Анкары нет ничего удивительного в том, что она должна была ответить демонстративным шагом. Как только блок БРИКС, вскоре расширившийся до БРИКС+, доказал жизнеспособность и набрал геополитический вес, присоединение к нему Турции стало вопросом времени. "Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой метод, кроме этого, не принесет пользы Турции, а навредит ей", — приводит Bloomberg цитату из выступлений Реджепа Эрдогана.

Любопытно, что совсем недавно глава турецкого МИДа Хакан Фидан во время визита в Китай говорил о планах своей страны гораздо жестче. "Группа БРИКС могла бы предложить Турции "хорошую альтернативу” Европейскому союзу для улучшения ее экономических перспектив, — цитировала слова министра китайская SouthChina Morning Post. — Он [Хакан Фидан] сказал, что, хотя Турция и находится в таможенном союзе с Брюсселем, она также изучает новые возможности для сотрудничества с несколькими партнерами на различных платформах, таких как Брикс, ассоциация из 10 стран с развивающейся экономикой. "Безусловно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Так что посмотрим, как все сложится в этом году”, — сказал он".

Стремление Анкары стать участником БРИКС+ объясняется (на этом ее официальные представители делают особый акцент!) исключительно экономическими причинами. Дескать, Турция претендует на роль главного торгового канала между Евросоюзом и странами глобального Юга. У нее и правда есть возможность стать таким эксклюзивным коридором. С одной стороны, выдуманные Западом торговые санкции исключили возможность пользоваться российскими транспортными артериями. С другой, спровоцированные Вашингтоном и Тель-Авивом действия хуситов практически полностью пресекли торговое сообщение по Красному морю.

Фактически у европейских стран остался единственный торговый путь с Юга: через территорию Турции. И весьма вероятно, Европа, пусть и неофициально, но пойдет на что, чтобы использовать именно его. Вопрос только в том, чем европейцам придется за это заплатить.

Скорее всего, на кону — затянувшееся решение вопроса о членстве Турции в ЕС. Под угрозой вступления Анкары в БРИКС+ Брюссель может ускорить процедуру принятия решения. Если же руководители Евросоюза, как это часто происходит в последнее время, проявят дурацкое упрямство и политическую близорукость — что ж, они очередной раз выстрелят себе в ногу. Ведь именно Турция могла бы стать для Европы основным путем транспортировки, например, газа и нефти, в которых так отчаянно нуждается Старый Свет.

При этом очевидно, что торговаться с Москвой и Пекином о вступлении в БРИКС Анкара не собирается. Решение принято и будет выполнено, даже если ЕС решит вдруг поторопиться и объявит о приеме Турции. О том, насколько решительно настроены турки, говорит такой факт: вместе с ними заявку на вступление подал и Азербайджан. А он давно выступающий в роли важнейшего турецкого союзника в отношениях с Россией. А чтобы не возникало лишних вопросов, одновременно с информацией о планах Анкары появилось и заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что в азербайджанской конституции "нет территориальных претензий ни к одной стране".

О важности территориального вопроса говорил в июне в Пекине и глава МИД Турции. "Согласно китайскому заявлению, [Хакан] Фидан сказал [вице-президентом Хань Чжэну], что Турция придерживается принципа "одного Китая” и "не допустит в Турции действий, подрывающих территориальную целостность Китая"". Для китайских властей такие заявления крайне важны и прямо обуславливают возможность сотрудничества с претендентами на роль союзников и партнеров.

Что вступление Турции в БРИКС+ даст России? Для нашей страны это будет прежде всего крупной и важной победой на геополитическом фронте. Решение Анкары означает болезненный для Запада проигрыш в противостоянии с Москвой и Пекином. Страна демонстративно вступает в ряды организации, которая очевидно противостоит западному блоку. Пусть турки и подчеркивают принципиальный нейтралитет, но такие заявления никого не обманут.

Нужно учесть еще и то, что одновременно с присоединением к БРИКС Анкара претендует на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Вот как раз она в немалой степени выполняет на пространстве глобального Юга роль НАТО и системы безопасности ЕС. Неслучайно "друг Эрдоган" не так давно подчеркивал: "Мы должны развивать наши отношения как с этими, так и с другими организациями на взаимовыгодной основе".

Что еще? Вступление Турции в БРИКС почти наверняка приведет к тому, что снизится влияние западных санкций на торговые и банковские операции между нею и Россией. Станет меньше и степень военной опасности, которую как Анкара как член Североатлантического альянса представляет для Москвы. Наконец, когда (а сомнений в том, что страны БРИКС удовлетворят турецкую заявку, нет) Турция вступит в альянс глобального Юга, под ударом окажется вся НАТО. С учетом угроз Дональда Трампа сократить участие США в организации, а то и вовсе выйти из нее, такой поворот событий может вскоре привести к развалу этого союза. Что для Москвы и Пекина, несомненно, станет крупнейшей геополитической победой со времен поражения в "холодной войне".

Антон Трофимов