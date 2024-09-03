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Ростех

Ростех расширяет производство бортовой электроники для гражданских авиалайнеров

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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) в рамках программы импортозамещения до конца года наладит в Ставрополье серийное производство бортовой электроники для отечественных перспективных авиалайнеров SJ-100 и МС-21.

Радиозавод «Сигнал» (входит в КРЭТ) будет серийно производить модули системы управления рулевыми приводами самолетов. Для оптимизации сроков доведения продукции от ОКР до стадии серийного производства ставропольцы работают в тесной кооперации с другими предприятиями Ростеха.

В рамках подготовки к серийному производству сейчас закупается оборудование, идет оформление необходимой документации. На каждую новую разработку формируется так называемое «Дело изделия», куда входит вся сопроводительная документация, технические решения, извещения на корректировки. Это позволит иметь быстрый и полный доступ к информации об изделии и его истории.

«По SJ-100 мы законтрактованы до 2030 года. Уже поставили заказчику несколько комплектов для данных самолетов, которые проходят испытания. В планах до конца 2024 года отправить еще несколько самолето-комплектов. Что касается МС-21, то по договору до конца текущего года также должно быть поставлено несколько комплектов. После получения необходимых протоколов и актов сможем серийно изготавливать это оборудование», — сказал генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга.

«Сигнал» — одно из ведущих машиностроительных предприятий Ставропольского края. Сегодня оно работает в основном с заказами для военной авиации, сфера гражданской авиации — новое направление.

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