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Техкульт

В МИФИ приступили к серийному производству плазменных двигателей для малых спутников

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Плазменный двигатель

Как сообщили ТАСС в НИЯУ МИФИ, созданное при университете предприятие ООО «СТАР» приступает к серийному производству плазменных двигателей для нано- и микроспутников типа CubeSat и их аналогов. В перспективе планируется создание двигателей для более крупных космических аппаратов.

Как сообщил генеральный директор «СТАР» Евгений Степин, потребность в плазменных двигателях около 70 штук в год. Среди потенциальных потребителей компании «Спутникс» и «Геоскан». Основное изделие «СТАР» — плазменный микродвигатель VERA, разработанный в Лаборатории плазменных двигателей НИЯУ МИФИ, являющийся на сегодня лучшим в этом классе в России. С его помощью космические аппараты корректируют свою околоземную орбиту, что позволяет продлевать срок эксплуатации спутника. Помимо этого, двигатели обеспечивают равномерное, оптимальное распределение спутников над поверхностью Земли, а после истечения срока службы — сведения их с орбиты в атмосферу для последующего затопления. На данный момент двигателями VERA оснащены три космических аппарата, включая спутник дистанционного зондирования МИФИ «Святобор-1», обеспечивающий контроль за лесными пожарами.

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Страны
Россия
Проекты
Наноиндустрия
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