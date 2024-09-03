Northrop Grumman провела первые испытания прототипа перспективного беспилотника Model 437

Model 437 Vanguard Loyal Wingman

В военной авиации наметилась тенденция по замене супердорогих пилотируемых самолетов «очередного» поколения более простыми и гораздо более дешевыми ударными беспилотниками.

Очередное подтверждение тому — начавшиеся 29 августа на базе Мохаве в Калифорнии испытания опытного самолета Model 437 компании Northrop Grumman.

Model 437 Vanguard Loyal Wingman

Model 437 — развитие концепции Model 401. Ее воплощением стали два летательных аппарата Phobos и Deimos, впервые поднявшиеся в воздух семь лет назад. Конечная цель специалистов Northrop Grumman — создание многоцелевого недорого ударного беспилотника, которым при необходимости можно пожертвовать в бою, вместо, к примеру, F-22 или F-35. Размах крыльев Model 437 — 12 м, длина — 12 м. Он оснащен двигателем Pratt & Whitney 535, взлетный вес — 4500 кг, грузоподъемность — 900 кг (это две ракеты AIM 120), дальность полета — 5550 км. Летный ресурс составляет 6 часов. По своим характеристикам он близок к БПЛА Avenger компании General Atomics. Более подробная информация засекречена.

Model 437 Vanguard Loyal Wingman

Александр Агеев