Филиал Нахимовского военно-морского училища открылся в Мариуполе в понедельник, 2 сентября.

Учебный комплекс был возведен в рекордные сроки. Нахимовское училище в Мариуполе стало пятым филиалом учебного заведения в стране.

К 1 сентября в новом училище оказались полностью укомплектованы 5-е, 6-е и 7-е классы. В День знаний за парты сели 240 учеников, в числе которых дети из новых регионов России.

Школьники будут изучать в рамках программы основы военно-морского дела, историю флота, а также управление маломерными судами.

Также на базе учебного заведения были созданы условия для занятий спортом — построены бассейн и ледовый дворец.

Ранее, в июле 2023 года, руководитель проектов военно-строительного комплекса Минобороны РФ Олег Печенкин сообщил, что возведение Нахимовского училища идет с опережением. Тогда он подчеркнул, что к строительству детских заведений отношение серьезное, поэтому опережение сроков идет без потери качества в какой бы то ни было области.

4 мая 2023 года был заложен памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища на 560 мест. На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.