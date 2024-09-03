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Военное обозрение

Украинская армия приняла на вооружение бронетранспортёр «Хорунжий»

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Источник изображения: topwar.ru

После получения соответствующего допуска и кодификации от Минобороны украинская армия приняла на вооружение бронетранспортер «Хорунжий» отечественного производства. Данная техника является глубоко модернизированной версией советского БТР-60.

Об этом сообщили в украинском оборонном ведомстве.

Корпус боевой машины выполнен из финской стали высокого качества. Его броня может выдерживать огонь крупнокалиберного пулемета с 10-метрового расстояния. При этом более надежной баллистической защиты удалось добиться без утяжеления машины.

Корпус изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее веса

- сказано в сообщении украинского оборонного ведомства.

Усиленное днище и специальные противоминные сиденья позволяют безопасно для экипажа и десанта выдерживать взрыв до шести килограммов тротила.

Источник изображения: topwar.ru

В отличие от предшественника, новый БТР оснастили более мощным двигателем, современной электронной начинкой, комфортной системой кондиционирования салона, видеокамерами для удобства обзора и автономным генератором. Двигатель «Хорунжего» обладает мощностью 330 лошадиных сил. Благодаря ему, машину можно разогнать до 80 километров в час. А ее топливные баки дают ей запас хода около 500 километров без дозаправки.

На бронетранспортере установлен боевой модуль. На его вооружении может быть крупнокалиберный пулемет калибра 14,5 миллиметра или 30-миллиметровая пушка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-60
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