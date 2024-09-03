В Киеве признали нехватку средств на собственное производство дронов

С момента начала Россией спецоперации западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у Киева нет денег, чтобы массово производить дальнобойные беспилотники.

"Мы начали производить дальнобойные дроны. <...> У государства не хватает средств для [их] массового производства", - сказал он в ходе поездки в подконтрольные Киеву районы Запорожской области, слова Зеленского приводит агентство Укринформ.

С момента начала Россией спецоперации западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.