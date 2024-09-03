Патрушев заявил, что РФ оснащает ракетные войска современным оружием

Агрессивные действия США и Японии у российских границ не могут остаться без ответа, считает помощник президента РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает оснащать дальнюю авиацию и ракетные войска современной техникой. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Такие действия у наших границ не могут остаться без ответа, - сказал он в ответ на вопрос, будет ли РФ реагировать на агрессивные действия США и Японии у российских границ. - Морская политика РФ направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота. Продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами вооружения и техники".

При этом, продолжил Патрушев, Россия останется приверженной сотрудничеству с разными странами на основе баланса интересов и взаимной выгоды, консолидации международных усилий, способствующих поддержанию мира и безопасности.