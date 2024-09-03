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ТАСС

Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Украинская армия испытывает трудности на красноармейском и дзержинском направлениях, заявил президент

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе, где имеются трудности на красноармейском (покровском) и дзержинском (торецком) направлениях. С таким признанием выступил украинский президент Владимир Зеленский.

"Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно", - приводит его слова агентство Укринформ.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на основных направлениях ударов ВС РФ остается сложной для Киева.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 30 регионах страны работает 199 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,6 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 8,9 тыс. военнослужащих и 80 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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