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Турция подает заявку на вступление в БРИКС, стремясь к формированию незападных альянсов (Bloomberg, США)

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Саммит БРИКС в ЮАР. Заседание БРИКС в формате аутрич, БРИКС плюс. За столом справа - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Саммит БРИКС в ЮАР. Заседание БРИКС в формате аутрич, БРИКС плюс. За столом справа - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © МИД РФ

Bloomberg: Турция, недовольная позицией ЕС о ее членстве, обратилась к БРИКС

Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС, пишет Bloomberg. Это продиктовано ее национальными интересами, прежде всего, экономическими. Анкара рассчитывает стать частью моста между Западом и Востоком: турки все еще надеются на вступление в ЕС.

— БРИКС обсудит вопрос о расширении своих рядов на октябрьском саммите в России.

— Турция недовольна нежеланием ЕС принимать ее в свои ряды.

Турция официально попросила объединение стран с формирующейся рыночной экономикой — БРИКС — принять ее в свои ряды. По словам осведомленных источников, Анкара тем самым стремится усилить свое международное влияние и наладить новые связи, не ограничиваясь традиционными западными союзниками.

По мнению администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, геополитический центр тяжести смещается, уходя из-под ног экономически развитых стран. Об этом сообщили источники, попросившие об анонимности, поскольку они не уполномочены давать комментарии.

Новые дипломатические усилия Турции отражают ее стремление налаживать связи со всеми сторонами в сегодняшнем многополярном мире, одновременно выполняя свои обязательства ключевого члена Североатлантического альянса.

Находящаяся на стыке Европы и Азии Турция подала заявку на членство в БРИКС несколько месяцев тому назад, будучи недовольной отсутствием прогресса в длящемся на протяжении уже десятилетий процессе вступления в Евросоюз. Это также результат размолвки с членами НАТО, ведь Турция сохраняет тесные отношения с Россией, несмотря на начатую Москвой в 2022 году военную операцию на Украине, указали те же источники. Турецкое министерство иностранных дел и канцелярия президента от комментариев отказались.

"Турция может стать сильной, процветающей, авторитетной и эффективной страной, если будет одновременно улучшать свои отношения с Востоком и Западом, — сказал в эти выходные в Стамбуле Эрдоган. — Любой другой метод, кроме этого, невыгоден Турции, и он ей навредит".

Объединение БРИКС, получившее свое наименование по первым буквам стран-членов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, включает в свой состав самые крупные развивающиеся экономики мира. В начале года оно обрело еще четырех членов в лице Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Египта. К вступлению пригласили и Саудовскую Аравию, однако Эр-Рияд пока не пошел на такой шаг.

По словам источников, вопрос о дальнейшем расширении организации будут обсуждать на саммите в российской Казани с 22 по 24 октября. Среди стран-кандидатов, желающих вступить в БРИКС, Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан.

БРИКС рекламирует себя в качестве альтернативы тем институтам, в которых доминирует Запад. Прежде всего, это Всемирный банк и Международный валютный фонд. Новые члены объединения в принципе могут получать финансирование через банк развития БРИКС, а также расширять свои политические и торговые отношения.

Правящая Партия справедливости и развития уже давно обвиняет западные страны в воспрепятствовании стремлению Турции стать самодостаточной страной в сфере оборонной промышленности и построить сильную экономику. Президент неоднократно призывал к капитальной перестройке Совета безопасности ООН с целью его расширения, не ограничиваясь пятью постоянными членами. Он также выражает заинтересованность во вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая была создана Россией и Китаем в противовес НАТО.

"Мы не должны выбирать между Евросоюзом и Шанхайской организацией сотрудничества, как утверждают некоторые люди, — заявил Эрдоган. — Напротив, нам надо развивать отношения с обоими объединениями, а также с другими организациями на взаимовыгодной основе".

За расширение состава БРИКС ратует главным образом Китай, который пытается усилить свой международный вес и авторитет, и в этих целях обхаживает страны, традиционно поддерживающие союзнические отношения с США.

Турция с 2005 года ведет переговоры о вступлении в ЕС, однако на этом пути она наталкивается на многочисленные препятствия, среди которых, как считает Брюссель, недостатки турецкой демократии.

Турция полагает, что вступление в БРИКС поможет ей укрепить экономическое сотрудничество с Россией и Китаем, а также стать торговым путем, соединяющим ЕС и Азию. Она хочет стать хабом газового экспорта из России и Центральной Азии, заявили источники.

Администрация Эрдогана пытается заманить к себе инвесторов из числа китайских производителей электромобилей. Таможенный союз Турции и ЕС в этом отношении весьма выгоден, так как повышает доступность этого рынка.

"БРИКС — это организация, постоянно увеличивающая разнообразие подходов, политики и самобытности в глобальной экономической системе", — заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан (Hakan Fidan), принявший участие в июньской встрече министров иностранных дел стран БРИКС.

Тем не менее, Турция параллельно предпринимает усилия по возобновлению переговоров с ЕС о вступлении. Это остается "стратегической целью", сказал на прошлой неделе Фидан, впервые за пять лет принявший участие в неформальных переговорах со своими коллегами из ЕС.

Авторы статьи: Селкан Хакаоглу (Selcan Hacaoglu), Фират Козок (Firat Kozok)

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