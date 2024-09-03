Канада планирует передать Украине комплекс NASAMS в начале 2025 года

Канадское правительство ранее объявило, что закупит у США для ВСУ ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов

ОТТАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Канада намерена передать Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS в начале 2025 года. Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на министра национальной обороны страны Уильяма Блэра.

По его данным, очередная партия ЗРК будет произведена в США компаниями Raytheon и Kongsberg в конце 2024 года, после чего в начале 2025 года один из комплексов, который для нужд Украины закупила Канада, будет передан Киеву.

Правительство Канады 11 января 2023 года объявило, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (тогда около $303 млн). По информации СВС, средства на закупку ЗРК были переведены не сразу, а Конгресс США одобрил передачу лишь в мае того же года. Ранее Блэр обвинял США в затягивании процесса доставки ЗРК NASAMS на Украину.