США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев

Патрушев: США и их союзники постоянно проверяют обороноспособность России

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"США и их союзники нагнетают обстановку по периметру наших границ, постоянно проверяя обороноспособность России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов. Проведенные недавно крупнейшие американо-японские военно-морские учения очередной раз подтвердили отказ Токио от пацифистской идеологии и верность американской стратегии по усилению напряженности на Тихом океане", - перечислил помощник президента РФ.