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ТАСС

Кандидаты в космонавты приступили к общекосмической подготовке

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Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ ТАСС

Процесс обучения займет два года, отметили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Двухлетняя общекосмическая подготовка началась у четырех кандидатов в космонавты, отобранных в ходе открытого набора, прошедшего в 2023-2024 годах. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос)

"С сегодняшнего дня Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Бурчуладзе приступают к двухлетней общекосмической подготовке", - говорится в сообщении ЦПК.

Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. ЦПК рассмотрел 296 заявлений с пакетами документов от претендентов, из которых 80 принадлежало женщинам. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 - специалистами ракетно-космической отрасли.

По итогам трех предыдущих открытых отборов в отряд космонавтов Роскосмоса были выбраны восемь кандидатов в космонавты в 2012 году, восемь - в 2018 году, четыре - в 2021 году. 

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