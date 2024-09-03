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Американская компания отправит на Луну бур российской станции

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Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters.

Компания Intuitive Machines доставит на Луну европейский бур European Prospect

Американская компания Intuitive Machines на лунной посадочной платформе Nova-C доставит на поверхность естественного спутника Земли шесть полезных нагрузок, включая европейский буровую установку European Prospect. Об этом сообщает European Spaceflight.

Разработанный по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) компанией Leonardo бур стоимостью 31,5 миллиона евро изначально планировалось отправить на естественный спутник Земли в рамках российской миссии «Луна-27», запуск которой намечался на 2025 год.

Полезная нагрузка предназначена для извлечения буром ProSEED с глубины 1 метр образцов лунного грунта и их последующего анализа лабораторной системой ProSPA. Масса оборудования составляет около 50 килограммов.

В августе издание SpaceNews сообщило, что НАСА в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) выбрало компанию Intuitive Machines для доставки грузов в район южного полюса Луны в 2027 году.

19 августа 2023 года российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Позже причиной крушения станции в госкорпорации «Роскосмос» назвали нештатную работу бортового комплекса управления.

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