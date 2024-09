Су-34 — смертоносная военная машина на Украине (The National Interest, США)

TNI: Су-34 сыграл стержневую роль в воздушном наступлении России на Украине

Су-34 сыграл стержневую роль в воздушном наступлении России на Украине, нанося точные удары по ключевым военным и инфраструктурным целям, пишет TNI. При этом русские отдают приоритет ключевым военным целям, стремясь свести сопутствующий ущерб к минимуму.

Брэндон Вейхерт (Brandon J. Weichert)

Су-34: серьезные вызовы высокоточного бомбардировщика на Украине

Главный игрок в воздушном наступлении России на Украину, Су-34 (по классификации НАТО: Fullback или “Центральный защитник”) проводит тактическую бомбардировку ключевых целей на Украине. Истребители-бомбардировщики Су-34 используются против военной и гражданской инфраструктуры Украины с ранних этапов конфликта (В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в России российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. – Прим. ИноСМИ).

Эти самолеты применялись для уничтожения скоплений украинских войск, а также командных центров. Судя по недавним репортажам, Су-34 продемонстрировал высокую эффективность высокоточных авиаударов по важнейшим украинским военным целям, хотя западные аналитики долгие годы недооценивали российские возможности в этой области.

Поставленные с Запада системы ПВО осложняют планы России

Одной из главных проблем для ВВС России стали развернутые вдоль линии фронта системы ПВО — как поставленные с Запада, так и более старые советского производства. Доколе эти подразделения не будут нейтрализованы либо российскими стратегическими бомбардировщиками, либо дальнобойной артиллерией и ракетами класса “земля – земля” из-за горизонта, российские ВВС не смогут достичь полного господства в небе над Украиной.

Су-34 доказали свою эффективность против украинских систем ПВО — даже ночью. В частности, эти истребители-бомбардировщики применялись для уничтожения зенитных систем С-300П ВСУ вместе с ключевыми командными пунктами, защищавшими украинскую сеть ПВО.

Стала ли российская воздушная доктрина более “западной”?

Упор России на точные удары посредством Су-34 олицетворяет сдвиг в стратегической воздушной доктрине. Хотя Россию нередко критиковали за нарушения прав человека при ведении боевых действий (в некоторых случаях вполне заслуженно), из самой доктрины вытекает то, что русские отдают приоритет ключевым военным целям, стремясь при этом свести сопутствующий ущерб к минимуму.

Разумеется, это не помешало российским командирам добиваться возмездия или проводить кампании устрашения.

Но тот факт, что Су-34 развертываются для предварительного ослабления военных целей противника высокоточными боеприпасами, говорит об искренних намерениях смягчить гражданские потери.

Однако передовая роль Су-34 сделала его приоритетной целью для украинских ПВО. Защитники Украины приписывают себе множество сбитых Су-34. Согласно одному из репортажей с Украины, с начала спецоперации в феврале 2022 года было сбито до 26 истребителей-бомбардировщиков этого класса (информация не подтверждена надежными источниками и МО России. – Прим. ИноСМИ). Таким образом конфликт одновременно раскрыл не только их значительную роль, но и их уязвимость для систем ПВО.

Проблемы, с которыми столкнулись Су-34

Так, украинцы успешно объединили старые советские системы ПВО с более новыми платформами, предоставленными НАТО, — в частности, зенитными ракетными комплексами NASAMS, которые доказали свою смертоносность против эскадрилий Су-34.

Как я уже писал здесь ранее, еще одна проблема Су-34 заключается в том, что они используются не совсем так, как задумывали их конструкторы. Российские командиры требуют, чтобы для обеспечения максимальной точности и летальности Су-34, подобно американским самолетам в годы Второй мировой войны, выполняли бомбометание на малой высоте. Это, в свою очередь, делает их уязвимыми для украинской ПВО.

Наконец, постоянное развертывание в ожесточенных боях привело к значительному износу парка Су-34. Постоянно напряжение приводит к боевым потерям, усталости пилотов и механическим отказам, которых в противном случае можно было бы избежать.

Так, Су-34, выполнявший учебный полет далеко от зоны боевых действий над Северной Осетией, разбился из-за серьезной механической неисправности в полете. Многие аналитики пришли к выводу, что это была не просто типичная авария на учебном самолете. По их мнению, она подчеркнула напряжение, в котором находится весь российский парк Су-34.

Разбираемся с российскими высокоточными боеприпасами

Многие западные наблюдатели нередко пренебрежительно отзывались о российских возможностях высокоточных ударов, потому что русские отставали в этой области от ВВС Запада, сделавших их применение своим приоритетом.

В ходе Грузинской войны 2008 года российские военные редко применяли эти системы по разным причинам — в частности, из-за дороговизны. У русских имелся лишь скудный арсенал этих боеприпасов, которые американцы и их партнеры к тому моменту уже воспринимали как должное.

В 2013 году, когда русские вмешались в поддержку режима Башара Асада в Сирии и начали бомбардировать ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ) и других исламистов высокоточными боеприпасами, они уже применяли их чаще, поскольку потратили время с августа 2008 года на то, чтобы улучшить свои возможности.

Однако роль Су-34 в качестве основного фронтового бомбардировщика раскрывает серьезность, с которой русские относятся к развитию своего потенциала высокоточных ударов. Более того, решение Москвы направить значительные объемы своих ограниченных ресурсов на развитие парка Су-34 и дорогих высокоточных боеприпасов показывает, что Россия пытается изменить свой имидж бездумных и неизбирательных ковровых бомбардировок и стать передовой и современной силой, которая в первую очередь опирается на высокоточные системы, а не более непредсказуемые неуправляемые бомбы (при всей их дешевизне).

Пробираясь сквозь туман войны в поисках реальности

Еще один вопрос, без которого верное понимание эффективности Су-34 в конфликте на Украине невозможно, — это пропаганда, которую насаждают обе стороны. Стараниями украинской стороны в западной прессе Су-34 воспринимается как недоразумение и нелепая шутка. Русские же, со своей стороны, превратили Су-34 в символ своей боевой доблести.

Правда, по всей видимости, где-то посередине между этими крайностями.

И все же надо признать, что Су-34 проявил себя превосходно, учитывая его возраст, новаторство российских военных в использовании тяжелых высокоточных боеприпасов и впечатляющие системы ПВО Украины, которыми западные сторонники накачали страну за долгие годы.

Всякий, кто недооценивает смертоносность Су-34 или ширящийся опыт России в применении высокоточных боеприпасов, должен пересмотреть свою точку зрения как можно скорее.

Брэндон Вейхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, The Asia Times и The Pipeline. Автор книг “Побеждая в космосе: как Америка была и остается сверхдержавой”, “Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь” и “Теневая война: Иран в погоне за превосходством”. Его новая книга “Рукотворная катастрофа: Как Запад потерял Украину” выйдет в свет 22 октября