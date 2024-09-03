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Двойное польское "нет" Украине (RMF FM, Польша)

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Американские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Зарембо

Замглавы Минобороны Польши Залевский отказался сбивать российские ракеты

Польша не намерена сбивать российские ракеты и БПЛА, сказал замминистра обороны Польши Залевский. Его слова приводит RMF FM. Также Варшава отказалась обучать военных на Украине – в Европе боятся ответа со стороны России.

Польша не будет сбивать российские беспилотники или ракеты, а также не станет обучать украинских военных на территории Украины. "Мы ни в каком варианте не рассматриваем то, что является одним из ожиданий украинской стороны, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с территории Польши", – сказал замминистра обороны Павел Залевский (Paweł Zalewski). Это решительное заявление прозвучало в ходе заседания глав оборонных ведомств ЕС.

Замминистра Залевский считает, что "радикального усиления Западом противовоздушной обороны Украины должно быть достаточно и поддержки со стороны польской авиации не требуется". Он также отметил, что "Украина должна иметь, чем защищаться", но при этом подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами военного конфликта".

Тем самым Павел Залевский категорически отверг предложение Украины о том, чтобы страны – союзники по НАТО, в частности, Польша, сбивали летящие в их направлении российские ракеты или беспилотники еще в украинском воздушном пространстве. Не менее решительно Залевский дистанцировался от идеи Киева обучать украинские войска на территории Украины.

В качестве основного аргумента он назвал высокие затраты, а также сложности организации и недостаток времени. Идею Киева поддержали Франция и некоторые страны Северной Европы. Однако данное предложение не получило единодушного одобрения в странах ЕС, прежде всего, в Германии и Австрии, которые считают, что Россия может воспринять это как провокацию. Есть также опасения, что ЕС не сможет обеспечить безопасность своих инструкторов.

К противникам украинской идеи присоединилась и Польша. По словам Залевского, тот формат обучения украинских военных, который практикуется сегодня в странах Евросоюза (а именно в Польше или Германии), "является наиболее эффективным". По его мнению, некоторые страны ЕС могут на двусторонней основе обучать военных на Украине, но, как подчеркнул заместитель министра обороны, "Польша к их числу не относится".

Автор: Катажина Шиманьская-Боргинон (Katarzyna Szymańska-Borginon)

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