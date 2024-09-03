NI: Украина потеряет ресурсы и ничего не выиграет в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют личный состав и военные ресурсы, ничего не добившись в результате атаки на Курскую область. Об этом 2 сентября пишет американское издание The National Interest (NI).

«Ситуация для Украины будет выглядеть еще хуже, чем в начале: Украина потеряет людей, израсходует оружие и ничего не получит. Россия тем временем будет медленно продолжать занимать территорию Украины на юге, как это происходит сейчас», — пишет NI.

По данным издания, 2024 год показал преимущество российской армии в конфликте.

«В результате даже сильные союзники на Западе, включая видных стойких проукраинских демократов, начали громко высказываться о необходимости мира и выражать разочарование отсутствием каких-либо переговоров», — говорится в материале.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что за сутки общие потери ВСУ в Курской области составили более 350 военных и 14 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8,9 тыс. солдат. Операция по уничтожению противника продолжается. Также 2 сентября были опубликованы кадры уничтожения скопления боевиков и техники в приграничье региона. Боевую работу осуществил экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.