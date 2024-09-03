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Известия.ru

Белоусов связал успех на поле боя с использованием новейшего вооружения

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Белоусов: успех на поле боя достигается с помощью новейшего вооружения

Успех на поле боя достигается за счет применения новейшего вооружения и использования робототехники, заявил 2 августа министр обороны России Андрей Белоусов.


«Сегодня успех на поле боя достигается за счет применения новейшего вооружения, активного использования робототехники. Важную роль играют надежные системы связи и управления, в том числе с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий», — сказал он, выступая в военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого.

Министр подчеркнул, что в этих условиях Россия возлагает большие надежды на будущих выпускников легендарного военного вуза, которым предстоит решить задачи дальнейшего укрепления армии и флота.

По словам Белоусова, от боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны, поэтому военнослужащие этого рода войск должны в совершенстве овладеть военным делом, научиться мыслить нестандартно, предлагать инновационные идеи и решения, а также стать частью офицерской элиты страны.

Ранее, 12 августа, глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что в России наращивается производство около 300 образцов вооружения и военной техники, особо востребованных в зоне спецоперации. По его словам, этого удается достичь благодаря модернизации и расширению мощностей, усилению кадрового потенциала, а также росту производительности труда на предприятиях.



До этого, 1 августа, в Минобороны сообщили, что доля современных ракетных комплексов в РВСН ежегодно увеличивается. Отмечалось, что задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке инфраструктуры выполняется планомерно благодаря системной работе.

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