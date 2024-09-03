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ЦАМТО

СВ США заказали ПТУР "Джавелин" на сумму 1,3 млрд. долларов

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Противотанковый ракетный комплекс Javelin армии США
Противотанковый ракетный комплекс Javelin армии США.
Источник изображения: армия США

ЦАМТО, 2 сентября. Lockheed Martin 29 августа объявила о подписании командованием СВ США с совместным предприятием Javelin (JJV), сформированным Lockheed Martin и Raytheon, ежегодного контракта на 2024 ф.г. на поставку ПТУР "Джавелин", связанного оборудования и услуг.

Общая стоимость заказа составляет 1,3 млрд. долл. Контракт является крупнейшим на сегодняшний день ежегодным соглашением на поставку "Джавелин". Он является реализацией второго опциона к подписанному в мае 2023 года контракту с неопределенным сроком поставки неопределенного количества изделий ID/IQ (indefinite-delivery/indefinite-quantity).

Контракт предусматривает закупку ПТУР "Джавелин" и поддержку производства для СВ США. Контракт также включает поставку более 4000 ПТУР "Джавелин" для пополнения запасов ракет, отправленных на Украину.

В прошлом году совместное предприятие JJV начало наращивать производство для увеличения темпов выпуска ПТУР до 3960 ед. в год к концу 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, "Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл", который может применяться, как в переносной, так и в установленной на технике версиях. ПТУР оснащена тепловизионной головкой самонаведения и тандемной боевой частью, предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях бронированной техники, зданий и фортификационных сооружений на дальностях до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим.

По информации Lockheed Martin, на сегодняшний день произведено более 50 тыс. ракет и более 12 тыс. прицельно-пусковых устройств "Джавелин". Разработчики продолжают совершенствование ПТРК для обеспечения эффективного противодействия новым угрозам на ТВД. Производители продали ПТРК заказчикам более чем из 25 стран мира, заключив недавно контракт на поставку "Джавелин" в Косово.

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США
Украина
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Lockheed-Martin
Raytheon
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