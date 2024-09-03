СКР: замкомандующий Ленинградским военным округом Муминджанов задержан

СКР: задержан замкомандующий Ленинградским военным округом Муминджанов
МОСКВА, 2 сентября/ Радио Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ведомство.
По данным следствия, занимая ранее должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более полутора миллиардов рублей.
Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся "многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется".