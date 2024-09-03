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РИА Новости

СКР: замкомандующий Ленинградским военным округом Муминджанов задержан

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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

СКР: задержан замкомандующий Ленинградским военным округом Муминджанов

МОСКВА, 2 сентября/ Радио Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ведомство.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – сообщили в СКР.

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более полутора миллиардов рублей.

"За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей", – добавили в Следственном комитете.

Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся "многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется".

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Россия
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