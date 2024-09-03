На Азовском море могут создать соединения ВМФ

Как сообщил главнокомандующий Александр Моисеев, "за теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие" Азовского морского района

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Соединения на Азовском море могут быть созданы в составе Военно-морского флота (ВМФ) РФ, сообщил главнокомандующий Александр Моисеев.

"Нет сомнений, что соединения военно-морского флота на Азовском море будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие - развитие Азовского морского района, который также живет перспективами, а сейчас решает важные для всех нас в том числе боевые задачи", - сообщил он в эфире телеканала "Звезда".