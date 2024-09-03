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Flotprom

Южнокорейская компания впервые получила контракт на обслуживание судна ВМС США

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Hanwha Ocean стала первой южнокорейской верфью, получившей контракт на техническое обслуживание (MRO) судна материально-технического обеспечения ВМС США. Как уточняет Navy Recognition, сделка заключена в рамках ранее достигнутого Соглашения о техническом обслуживании и ремонте (MSRA).

Речь идет о ремонте вспомогательного судна, водоизмещение которого достигает 40 тысяч тонн. Согласно условиям контракта, американское судно пришвартуется на верфи Hanwha Ocean в Кодже (Южная Корея) для полной проверки и ремонта.

Вид на завод Hanwha Ocean в пригороде Сеула

Hanwha Ocean


В пресс-службе компании отмечают, что выиграв этот контракт, Hanwha Ocean вышла на рынок технического обслуживания и ремонта кораблей и судов ВМС США, объем которого оценивается примерно в 20 трлн южнокорейских вон в год (около 150 млн долларов США). Речь идет об оказании технической помощи американскому флоту на территории Южной Кореи.

Ранее, 22 августа, Hanwha Ocean подписала соглашение MSRA с Командованием систем снабжения ВМС США. Этот документ представляет собой сертификацию правительства Соединенных Штатов, выдаваемую судостроителям, которые соответствуют стандартам качества обслуживания и ремонта.

Сертификация MSRA позволяет Hanwha Ocean официально участвовать в тендерах на техническое обслуживание и ремонт ВМС США в течение следующих пяти лет.

Hanwha Ocean рассматривает этот проект, реализуемый американским флотом в качестве пилотного в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как поворотный момент, который может повлиять на расстановку сил на рынке. С недавним приобретением верфи Philadelphia Shipyard южнокорейская компания рассчитывает закрепиться в военно-морском секторе США.

Южнокорейская промышленная группа Hanwha в мае 2023 года завершила поглощение судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и переименовала подразделение в Hanwha Ocean. Предприятие, в частности, участвует в программах строительства для ВМС Южной Кореи фрегатов типа FFX-II, дизель-электрических подлодок класса KSS-III.

Отметим, что в июле 2024 года первой южнокорейской компанией, подписавшей соглашение MSRA с флотом США, стала HD Hyundai Heavy Industries (HHI). Однако HHI пока не получила ни одного конкретного контракта на обслуживание американских кораблей и судов.

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