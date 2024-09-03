В ФРГ намерены продолжить помощь Украине, несмотря на провал на выборах

Представитель кабмина Германии Кристиане Хофман отметила, что "позиция правительства в вопросе Украины очень ясна"

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии намерено продолжать оказание помощи Киеву, несмотря на провал правящих в ФРГ партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП) на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии и успех на них тех политических сил, которые выступают против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.

Отвечая на вопрос, не произойдет ли на фоне итогов голосования изменения курса Берлина, представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила на брифинге, что "позиция правительства в вопросе Украины очень ясна". Она напомнила, что власти Германии оказывают военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине. "Мы, как неоднократно говорил канцлер и другие, будем это делать так долго, сколько потребуется", - утверждала Хофман. "И мы, само собой разумеется, продолжим это делать", - добавила она.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Согласно соглашению по бюджету на 2025 год, на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.

На прошедших 1 сентября выборах в ландтаги (земельные парламенты) Саксонии и Тюрингии оглушительного успеха добились скептически настроенные в отношении поддержки Украины партии ФРГ - "Альтернатива для Германии (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW).

На выборах в Тюрингии АдГ одержала уверенную победу, набрав 32,8% голосов, и впервые в своей истории заняла первое место на земельных выборах ФРГ. На втором месте оказался ХДС с 23,6% голосов. Третью строку заняла партия BSW, она заручилась поддержкой 15,8% избирателей. Далее следует Левая партия с 13,1% голосов. СДПГ также прошла в парламент, но набрала лишь 6,1% голосов. "Зеленые" не прошли в ландтаг, заручившись поддержкой только 3,2% избирателей, как и Свободная демократическая партия (СвДП), которая набрала лишь 1,1%. В Саксонии АдГ заняла второе место - 30,6%, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) - 31,9%. Третьей - 11,8% - и там стал BSW. Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца набрала только 7,3%, "зеленые" - 5,1%, Левая партия - 4,5%.