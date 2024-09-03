Экс-глава СНБ Армении признал ошибки Еревана в потере Нагорного Карабаха

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В результате наших коллективных ошибок Нагорный Карабах сегодня потерян. Об этом в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети Facebook заявил экс-глава Службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванецян. По его словам, возглавляемое им движение никогда не откажется от идеи вернуть Нагорный Карабах под контроль Армении.
– заявил Ванецян.
Он добавил, что Нагорный Карабах был и остается неотъемлемой частью системы безопасности Армении.
– подчеркнул экс-глава СНБ Армении.
Напомним, Нагорный Карабах перешел под контроль Баку по итогам краткосрочного военного конфликта Армении и Азербайджана. Потеряв эту территорию, Ереван обвинил Москву в нарушении союзнических обязательств в рамках ОДКБ и провозгласил курс на сближение с Западом.
На сегодняшний день Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности. При этом действующие власти страны в публичной плоскости не заявляли о намерении вернуть территорию Нагорного Карабаха под свой контроль. Однако бывший руководитель армянской спецслужбы считает, что мириться с утратой этого региона нельзя.
– резюмировал Артур Ванецян.
Добавим, что в настоящее время Ереван и Баку работают над подписанием мирного договора.