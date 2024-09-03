Экс-глава СНБ Армении признал ошибки Еревана в потере Нагорного Карабаха

Источник изображения: topwar.ru

В результате наших коллективных ошибок Нагорный Карабах сегодня потерян. Об этом в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети Facebook заявил экс-глава Службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Родина» Артур Ванецян. По его словам, возглавляемое им движение никогда не откажется от идеи вернуть Нагорный Карабах под контроль Армении.

Выбор невелик: либо мы подтверждаем свое единство и отвергаем раскольников, либо продолжаем Родину терять по частям. Либо мы решаем снова стать нацией с сильной коллективной волей и достоинством, либо продолжаем жить в атмосфере ненависти, бесчестия и позора. Для меня есть только один выход: восстановиться и снова полноценно вдохнуть воздух свободы

– заявил Ванецян.

Он добавил, что Нагорный Карабах был и остается неотъемлемой частью системы безопасности Армении.

Нагорный Карабах был и нашей линией фронта, и нашим тылом. И пока в Нагорном Карабахе нет армян, нет никакой гарантии, что Армения останется армянской. Страница Нагорного Карабаха не закрыта. Политические процессы продолжаются. И очень важно вновь стать субъектом, диктующем политическую повестку

– подчеркнул экс-глава СНБ Армении.

Напомним, Нагорный Карабах перешел под контроль Баку по итогам краткосрочного военного конфликта Армении и Азербайджана. Потеряв эту территорию, Ереван обвинил Москву в нарушении союзнических обязательств в рамках ОДКБ и провозгласил курс на сближение с Западом.

На сегодняшний день Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности. При этом действующие власти страны в публичной плоскости не заявляли о намерении вернуть территорию Нагорного Карабаха под свой контроль. Однако бывший руководитель армянской спецслужбы считает, что мириться с утратой этого региона нельзя.

Мы не можем забыть пленение в Азербайджане деятелей, являющихся символами карабахской государственности. Мы не можем мириться с пренебрежением правами карабахских армян, прежде всего, правом на безопасное проживание на своей Родине. Мы не можем мириться с постоянным попранием достоинства нашего народа. И мы с этим не смиримся. Мы никогда не откажемся от нашей большой мечты – вернуть Нагорный Карабах

– резюмировал Артур Ванецян.

Добавим, что в настоящее время Ереван и Баку работают над подписанием мирного договора.