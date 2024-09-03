Мэр Харькова: ВС РФ впервые нанесли удар по объекту в Харькове авиационной «бомборакетой» «Гром-Э1»

Источник изображения: topwar.ru

ВС РФ якобы впервые с начала военных действий нанесли удар по объекту в Харькове авиационной «бомборакетой» «Гром-Э1». Этот нетипичный боеприпас был применен 31 августа.

Такое сообщение сделал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, уточнив, что россияне использовали для удара гибрид управляемой ракеты и авиабомбы.

После кратковременного периода затишья Россия в августе снова активизировала свои атаки на Харьков

- написал он.

В ходе интервью украинским тележурналистам глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко уточнил, что в качестве платформы для пуска боеприпаса выступил российский бомбардировщик Су-34. По его словам, самолет, находясь над территорией Белгородской области РФ, нанес удар по объекту в Слободском районе Харькова.

Источник изображения: topwar.ru

Борисенко не стал уточнять, куда именно была направлена россиянами ракета «Гром-Э1», но сказал, что, в числе прочего, взрывом были повреждены административные здания и производственные помещения. По его словам, российские военные и ранее применяли данный боеприпас для ударов по целям в Харькове.

Борисенко заявил, что масса его боевой части составляет 315 килограммов, а максимальная дальность поражения – 120 км.

Эта ракета мощнее и точнее ФАБ-500

- сказал высокопоставленный сотрудник украинской прокуратуры.

Ранее в прессе Украины сообщалось, что российские Вооруженные силы 30 августа совершили атаку на объекты в Харькове, применив корректируемые авиабомбы (КАБ).