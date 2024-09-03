Еврокомиссия: участие России в мирной конференции по Украине будет необходимо

Не Евросоюзу решать, когда пригласить РФ, отметил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Участие России в потенциальной мирной конференции по Украине будет необходимо, но не Евросоюзу решать, когда пригласить РФ. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Не нам решать, кто будет участвовать в конференции. Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо. Наступило ли время для этого - решать организаторам", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, должна ли следующая мирная конференции по Украине пройти с участием Москвы.

Участие Китая в возможной мирной конференции по Украине является ключевым, так как Пекин имеет хорошие отношения с Москвой, добавил Стано.

"Конечно, участие Китая является ключевым", - сказал он, подчеркнув, что ЕС ожидает от Пекина оказания влияния на близкую ему Москву для разрешения конфликта на Украине.