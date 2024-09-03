Войти
Lenta.ru

Doom запустили на модели ИИ

130
0
0
Скриншот: игра Doom
Скриншот: игра Doom.

Инженеры Google запустили легендарную игру Doom с помощью ИИ-модели

Специалисты из Google смогли сгенерировать игру Doom с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание TechSpot.

Инженеры Google вместе с исследователями Тель-Авивского университета (Израиль) смогли воспроизвести игру Doom на базе ИИ-модели. Специально обученная модель на основе Stable Diffusion успешно генерировала кадры из игры.

По словам журналистов, энтузиасты годами запускали культовый шутер от первого лица на различных устройствах и в программах — например, на калькуляторе или «Блокноте». В Google заявили, что ИИ-модель успешно воспроизводила игру с частотой 20 кадров в секунду и сохранила качество картинки, аналогичное оригинальному Doom.

Происходящее на экране оказалось полностью интерактивным — так, модель «понимала», как должны реагировать на действия игрока враги, боеприпасы, ключи и прочие предметы. Однако в ряде случаев разрушенные объекты или уничтоженные противники могли снова материализоваться — это происходило из-за того, что нейросеть «помнила» только последние три секунды игрового процесса.

По словам инженеров Google и израильских специалистов, в будущем подобные модели можно будет использовать при создании видеоигр.

В середине августа американский стартап Exists запустил модель искусственного интеллекта (ИИ) для создания видеоигр. Модель способна генерировать объекты в играх по простому текстовому запросу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 01:49
  • 2
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 00:03
  • 4277
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 23:21
  • 2
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 02.09 22:31
  • 0
Ответ на "Вступление Украины в ЕС не менее опасно, чем членство в НАТО"
  • 02.09 15:28
  • 298
Космонавтика Илона Маска
  • 02.09 14:33
  • 31
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 02.09 11:06
  • 2
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 02.09 10:27
  • 1
Медведев заявил, что казна Киева пустеет
  • 02.09 10:25
  • 5
Не месть, а эффективность: Кремль описал "достойный ответ" на вторжение в Курскую область
  • 02.09 10:21
  • 0
В Турции озаботились возможным втягиванием Беларуси в российско-украинский конфликт
  • 02.09 09:38
  • 1
Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
  • 02.09 08:47
  • 1
Российские военные начали тестирование нового дымового беспилотника в зоне СВО
  • 02.09 08:39
  • 1
Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»