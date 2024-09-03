В Шотландии спустили на воду второй фрегат класса "Тип-26" для британского флота

"Кардифф", второй фрегат класса "Тип-26", предназначенный для Королевского военно-морского флота Великобритании, спустили на воду. Об этом сообщает Naval Today со ссылкой на пресс-службу компании BAE Systems, отвечающей за реализацию программы поставки этих кораблей.

Как рассказали кораблестроители, в пятницу, 30 августа, "Кардифф" перевели со стапеля верфи в Говане на баржу, которую провели ниже по течению реки Клайд на запад Шотландии в глубоководное место. Там корабль спустили на воду, после чего отправили на верфь в Скотстауне для дальнейшего оснащения перед испытаниями.

Фрегат "Кардифф", Великобритания BAE Systems

Напомним, что BAE Systems получила в 2017 году контракт на сумму 3,7 млрд фунтов стерлингов на строительство первых трех фрегатов класса "Тип-26". Тогда предполагалось, что головной "Глазго" введут в строй в 2020 году, но программа столкнулась с рядом технических трудностей. Кроме того, на ситуацию повлияла пандемия коронавируса COVID-19. По последним данным, "Глазго" сможет приступить к выполнению задач не раньше 2028 года.

"Кардифф" заложили в августе 2019 года. Следующие два фрегата "Тип-26", "Белфаст" и "Бирмингем", заложили в июне 2021-го и апреле 2023-го соответственно. Законтрактованы еще четыре корабля данного класса. Завершение поставки в рамках программы ожидается к середине 2030-х годов.

Полное водоизмещение фрегатов "Тип-26" – около 8000 тонн, длина корпуса – 150 метров, ширина – 21 метр. Корабли смогут развивать скорость свыше 26 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Численность экипажа – 157 человек.

Фрегаты оснастят современными системами наблюдения и разведки, корабельным зенитным ракетным комплексом "Си Цептор" (Sea Ceptor), установкой вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также арсенал фрегата включает 127-мм артустановку, 20-мм и 30-мм арткомплексы. Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортных CH-47 "Чинук".