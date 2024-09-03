Белоусов назвал боеспособность РВСН решающим фактором безопасности России

Белоусов: от боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность России

Безопасность государства в решающей мере зависит от боеспособности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом заявил 2 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов в Военной академии имени Петра Великого.

«Ваш вуз готовит специалистов для особого рода войск. От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны», — сказал министр.

Белоусов подчеркнул, что для поддержания высокой боеготовности РВСН оснащают перспективными ракетными комплексами. На вооружении стоят комплексы «Авангард», «Сармат», «Ярс».

Глава Минобороны подчеркнул, что военные РВСН должны в совершенстве овладеть военным делом, предлагать инновационные решения, а также стать частью офицерской элиты страны.

Ранее, 1 августа, в Минобороны заявили, что доля современных ракетных комплексов в РВСН с каждым годом увеличивается.

До этого, 23 июля, сообщалось, что в рамках планового учения РВСН в Иркутской области пусковые подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия. Стратегические ракетчики решили вопросы в том числе противодействия диверсионно-разведывательным группам.