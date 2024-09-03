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Военное обозрение

Немецкий репортёр: Украинские военные уже готовятся к обороне Днепра

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные уже морально готовятся к обороне Днепра. Об этом пишет военный аналитик немецкого таблоида BILD Юлиан Рёпке. По его словам, ситуация на Донбассе для ВСУ критическая, поскольку российские войска продвигаются даже быстрее, чем летом 2022 года.

Украинские солдаты, с которыми я разговариваю, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ на отступление. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта

– сообщает Рёпке.

Он добавляет, что кроме ДНР, ВС РФ в настоящее время впервые за почти два года наступают в ЛНР, а также на востоке Харьковской области.

Анализируя причины стремительного продвижения российских военных, Рёпке отмечает, что из-за вторжения в Курскую область фронт националистов оказался сильно растянут. А подъем боевого духа боевиков киевского режима, который ощущался в первые дни вторжения в приграничный регион РФ, в настоящее время фактически сошел на нет.

Стоит отметить, что с Юлианом Рёпке сейчас соглашаются и украинские военные эксперты, которые, признавая успехи ВС РФ на Донбассе, не понимают, почему украинское военное командование перебрасывает все имеющиеся резервы в Курскую область?

Источник изображения: topwar.ru

Это непонимание еще более усиливается, когда на Украине начинают анализировать свои потери и те результаты вторжения в Курскую область, которых удалось добиться на сегодняшний день. К примеру, по данным Минобороны РФ, с 6 августа националисты потеряли в Курской области уже более восьми тысяч человек и несколько сотен единиц боевой техники. А серьезных территориальных завоеваний достичь так и не удалось.

За это же время ВС РФ смогли занять в ДНР несколько важных населенных пунктов.

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Минoбороны РФ
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