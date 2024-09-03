Рособоронэкспорт организует российскую экспозицию на дебютной выставке Egypt International Airshow 2024

ЦАМТО, 2 сентября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует показ продукции предприятий российского ОПК на Международном авиакосмическом салоне Egypt International Airshow 2024, который впервые пройдет в Египте на территории аэропорта г.Эль-Аламейн с 3 по 5 сентября.

Наряду с Рособоронэкспортом, в составе единой российской экспозиции свою продукцию на стендах представят входящие в Ростех Национальная авиационно-сервисная компания, Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация.

"Рособоронэкспорт с большой благодарностью принял приглашение египетской стороны участвовать в Egypt International Airshow. Наше присутствие здесь послужит укреплению военно-технического сотрудничества между Россией и Египтом, а также дальнейшему развитию отношений со странами Африки и Ближнего Востока, совокупная доля которых в портфеле заказов компании занимает более 50 проц. Уверен, что у салона большое будущее, и мы готовы стать его постоянным участником, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – На авиасалоне мы покажем прошедшие проверку в реальных боевых условиях последние достижения российской оборонной промышленности в области авиации, ПВО и беспилотных систем".

На статической стоянке Рособоронэкспорт представит боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 с легкой многоцелевой управляемой ракетой "изделие 305Э". Этот признанный лучшим в своем сегменте мирового рынка вертолет составляет основу боевых групп армейской авиации России и успешно применяется в боевых действиях, в том числе с ракетой "305Э" для эффективного поражения различных объектов.

Участники и гости выставки смогут ознакомиться и с новой многофункциональной малозаметной высокоточной крылатой ракетой Х-69, предлагаемой для включения в состав комплекса авиационного вооружения истребителя 5 поколения Су-57Э, также представленного на стенде Рособоронэкспорта.

В сегменте беспилотных комплексов будут экспонироваться активно применяемые в боевых действиях для ведения воздушной разведки и целеуказания БЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30". Кроме того, на статической площадке компания выставит комплекс борьбы с БЛА РБ-504П-Э и систему контроля воздушного пространства.

В зоне средств ПВО специалисты Рособоронэкспорта расскажут о возможностях по созданию эшелонированной системы защиты военных и административно-промышленных объектов от угроз с воздуха, в том числе БЛА различных классов. Компания представит зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-М2Э" и ПЗРК "Верба".

Будут продемонстрированы и боевые возможности ЗРПК "Панцирь-С1М" по прикрытию объектов от ударов широкого класса средств воздушного нападения. Для поражения малоразмерных БЛА Рособоронэкспорт презентует новейшую зенитную управляемую ракету ближнего перехвата ТКБ-1055.

В рамках деловой программы авиасалона Рособоронэкспортом запланированы встречи и переговоры с военно-политическим руководством стран Ближнего Востока, Азии и Африки для обсуждения текущих и перспективных вопросов военно-технического сотрудничества, включая развитие индустриального партнерства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".