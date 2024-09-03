Войти
ЦАМТО

Рособоронэкспорт организует российскую экспозицию на дебютной выставке Egypt International Airshow 2024

152
0
0
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) “Изделие 305Э”
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) “Изделие 305Э”.
Источник изображения: © Дмитрий Литовкин/ТАСС

ЦАМТО, 2 сентября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует показ продукции предприятий российского ОПК на Международном авиакосмическом салоне Egypt International Airshow 2024, который впервые пройдет в Египте на территории аэропорта г.Эль-Аламейн с 3 по 5 сентября.

Наряду с Рособоронэкспортом, в составе единой российской экспозиции свою продукцию на стендах представят входящие в Ростех Национальная авиационно-сервисная компания, Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация.

"Рособоронэкспорт с большой благодарностью принял приглашение египетской стороны участвовать в Egypt International Airshow. Наше присутствие здесь послужит укреплению военно-технического сотрудничества между Россией и Египтом, а также дальнейшему развитию отношений со странами Африки и Ближнего Востока, совокупная доля которых в портфеле заказов компании занимает более 50 проц. Уверен, что у салона большое будущее, и мы готовы стать его постоянным участником, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – На авиасалоне мы покажем прошедшие проверку в реальных боевых условиях последние достижения российской оборонной промышленности в области авиации, ПВО и беспилотных систем".

На статической стоянке Рособоронэкспорт представит боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 с легкой многоцелевой управляемой ракетой "изделие 305Э". Этот признанный лучшим в своем сегменте мирового рынка вертолет составляет основу боевых групп армейской авиации России и успешно применяется в боевых действиях, в том числе с ракетой "305Э" для эффективного поражения различных объектов.

Участники и гости выставки смогут ознакомиться и с новой многофункциональной малозаметной высокоточной крылатой ракетой Х-69, предлагаемой для включения в состав комплекса авиационного вооружения истребителя 5 поколения Су-57Э, также представленного на стенде Рособоронэкспорта.

В сегменте беспилотных комплексов будут экспонироваться активно применяемые в боевых действиях для ведения воздушной разведки и целеуказания БЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30". Кроме того, на статической площадке компания выставит комплекс борьбы с БЛА РБ-504П-Э и систему контроля воздушного пространства.

В зоне средств ПВО специалисты Рособоронэкспорта расскажут о возможностях по созданию эшелонированной системы защиты военных и административно-промышленных объектов от угроз с воздуха, в том числе БЛА различных классов. Компания представит зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-М2Э" и ПЗРК "Верба".

Будут продемонстрированы и боевые возможности ЗРПК "Панцирь-С1М" по прикрытию объектов от ударов широкого класса средств воздушного нападения. Для поражения малоразмерных БЛА Рособоронэкспорт презентует новейшую зенитную управляемую ракету ближнего перехвата ТКБ-1055.

В рамках деловой программы авиасалона Рособоронэкспортом запланированы встречи и переговоры с военно-политическим руководством стран Ближнего Востока, Азии и Африки для обсуждения текущих и перспективных вопросов военно-технического сотрудничества, включая развитие индустриального партнерства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Ка-52
Компании
КБ-1
ОАК
ОДК УК
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 01:49
  • 2
На Владимира Зеленского обрушился шквал критики: Россия прорвала оборонительные позиции на востоке (Financial Times, Великобритания)
  • 03.09 00:03
  • 4277
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 23:21
  • 2
Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может
  • 02.09 22:31
  • 0
Ответ на "Вступление Украины в ЕС не менее опасно, чем членство в НАТО"
  • 02.09 15:28
  • 298
Космонавтика Илона Маска
  • 02.09 14:33
  • 31
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 02.09 11:06
  • 2
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 02.09 10:27
  • 1
Медведев заявил, что казна Киева пустеет
  • 02.09 10:25
  • 5
Не месть, а эффективность: Кремль описал "достойный ответ" на вторжение в Курскую область
  • 02.09 10:21
  • 0
В Турции озаботились возможным втягиванием Беларуси в российско-украинский конфликт
  • 02.09 09:38
  • 1
Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России
  • 02.09 08:47
  • 1
Российские военные начали тестирование нового дымового беспилотника в зоне СВО
  • 02.09 08:39
  • 1
Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»