Филиппины рассматривают возможность закупки наземного ракетного комплекса Typhon MRC

ЦАМТО, 2 сентября. Филиппины рассматривают возможность закупки в США наземного ракетного комплекса Typhon MRC (Typhon Medium Range Capability), способного осуществлять пуски как зенитных ракет SM-6, так и крылатых ракет Tomahawk.

Как сообщает Inquirer, об этом заявил командующий Вооруженными силами Филиппин генерал Ромео Браунер-младший по итогам заседания Совета по взаимной обороне / Совета по взаимодействию в сфере безопасности (MDB-SEB) в Военной академии Филиппин.

Ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon (Typhon Medium Range Capability) разработан корпорацией Lockheed Martin после отказа правительства США от продления договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Комплекс использует размещенные в транспортируемых контейнерах универсальные корабельные пусковые установки, способные осуществлять пуск как ЗУР SM-6, так и КР Tomahawk.

Впервые Typhon MRC был развернут за пределами США в 2024 году. Комплекс прибыл на Филиппины 11 апреля и в последний раз был замечен в провинции Северный Илокос (этот регион расположен наиболее близко к Китаю).

Напомним, что в 2021 году Министерство национальной обороны Филиппин приобрело для полка береговой обороны морской пехоты три ракетных комплекса "БраМос" компании BrahMos Aerospace Private Ltd. Стоимость контракта составила 374,96 млн. долл. (18,9 млрд. песо). Первые компоненты системы прибыли на Филиппины в апреле текущего года.