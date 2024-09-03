Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Также правительство уполномочено восстановить обороноспособность страны "земля - воздух" из бюджета Министерства национальной обороны, отметил его представитель по печати Михай Константин

БУХАРЕСТ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Румынии одобрило проект закона о передаче Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщил его представитель по печати Михай Константин на брифинге по итогам заседания кабинета.

"Правительство одобрило и направит парламенту в срочном режиме законопроект, который дополняет Закон 222/2017 о наземной ПВО, - приводит его слова агентство Agerpres. - Конкретно проект предусматривает, что ракетная система "земля - воздух" Patriot будет передана третьей стороне. После принятия закона парламентом правительство сможет издать постановление, которое позволит осуществить эту передачу. Также правительство уполномочено восстановить обороноспособность страны "земля - воздух" из бюджета Министерства национальной обороны".

Верховный совет обороны Румынии 20 июня принял решение передать один ЗРК Patriot Украине. При этом было подчеркнуто, что ЗРК будет передан при условии продолжения переговоров Румынии с союзниками по НАТО о получении подобной или эквивалентной системы для обеспечения безопасности национального воздушного пространства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях встречи с главами МИД Евросоюза 29 августа в Брюсселе пожаловался журналистам, что Киев не получил всех обещанных ЗРК Patriot. "Ряд систем Patriot были обещаны, но еще не поставлены", - сказал он.

Румыния закупила за $4 млрд семь американских противоракетных систем "земля - воздух" дальнего радиуса действия Patriot Pac 3+, четыре из них уже находятся в стране, а две приведены в состояние боевой готовности.