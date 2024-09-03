Минобороны Сербии приобрело у Dassault Aviation 12 истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 2 сентября. Как уже сообщалось, 29 августа в Белграде состоялась церемония подписания контракта на поставку 12 истребителей "Рафаль" командованию ВВС и ПВО ВС Сербии.

Документ в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и президента Сербии Александра Вучича подписали генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье и министр обороны Сербии Братислав Гашич.

По информации МО Сербии, общая стоимость контракта на 12 новых самолетов и сопутствующего оборудования составляет 2,7 млрд. евро.

Как уточнил для СМИ Эрик Траппье, подписанный документ предусматривает, что к 2029 года заказчику будут поставлены 9 одноместных и три двухместных истребителя. А.Вучич сообщил, что Сербия выплатит за самолеты двумя траншами по 421 млн. евро в 2024 и 2025 годах.

Как заявлено, контракт отражает важность двусторонних отношений между Францией и Сербией и свидетельствует о решимости обоих президентов сделать это партнерство успешным, а оснащение ВВС и ПВО самолетами "Рафаль" надежно обеспечит защиту воздушного пространства Сербии и будет способствовать безопасности страны.

Как сообщал ЦАМТО, переговоры о поставке 12 истребителей "Рафаль" для ВВС и ПВО Сербии велись около трех лет. Предполагается, что пакет поставки также будет включать запасные двигатели, запчасти, различные вооружения (в т.ч. управляемые ракеты MICA класса "воздух-воздух" группы MBDA), летный тренажер, обучение летного и технического состава, рассчитанный на несколько лет комплексный пакет логистической поддержки.

Как заявил агентству AFP старший научный сотрудник Белградского центра политики безопасности Вук Вуксанович, "Александр Вучич, вероятно, считает сделку по "Рафалям" решающей для обеспечения поддержки Франции на перспективу. Президент полагает, что, закупив дорогостоящие французские самолеты, он "купит" также благосклонность и политическую защиту президента Эммануэля Макрона. Насколько хватит данной поддержки, покажет время".